Митрополит НИКОН возглавил "Мариино стояние"

29 марта 2017г., накануне Четвертка Великого канона, в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил чтение полного Великого канона прп. Андрея Критского, именуемое также «Стояние Марии Египетской». Ранее, в первые четыре дня 1-й седмицы Св.Четыредесятницы, этот покаянный гимн читался частями.

Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением И.Латыповой.

В сам четверг, согласно Церковного Устава, по случаю особых покаянно-молитвенных трудов верующих, в храмах будет совершаться Литургия Преждеосвященных Даров.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова