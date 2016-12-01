Митрополит НИКОН выступил на республиканском Совете по благотворительности

23 декабря 2016 года, в г.Уфе, под председательством Премьер-министра Республики Башкортостан Рустэма Хабибовича Марданова прошло заседание Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. По приглашению организаторов на нем выступил с докладом Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.

После вступительнго слова Рустэма Хабибовича, об опыте работы религиозных конфессий в сфере благотворительной деятельности рассказали их лидеры:

• Митрополит Никон - Глава Башкортостанской митрополии;

• Мухаммад Таджуддинов - Муфтий Республики Башкортостан;

• Дан Кричевский - Главный раввин Башкортостана.

Далее обсуждались приоритетные направления благотворительной деятельности и их финансирование в 2017 году. С докладами выступили:

• Панчихипа Ольга Юрьевна - председатель Общественной палаты Республики Башкортостан;

• Кунаккузин Тимур Гаязович — директор Благотворительного фонда «Мать и Дитя» (г. Стерлитамак).

Пресс-служба Башкортостанской митрополии

фото ипод.Д.Кондрашова