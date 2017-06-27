Митр.прот.Роман Хабибуллин - участник семинара ОЦАД

16 июня 2017 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия завершил работу пятидневный семинар для руководителей и сотрудников епархиальных отделов по религиозному образованию и катехизации на тему: «Система непрерывного православного образования: управление и взаимодействие с институтами общества и государства».

По благословению управляющего Уфимской епархией митрополита Никона в работе семинара принял участие руководитель епархиального ОРОиК митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин. В течение пяти дней участники семинара слушали лекции специалистов, а в завершении ответили на 33 вопроса теста.

По итогам семинара ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион вручил слушателям удостоверения установленного образца.