На экзамене на краповый берет присутствовали воспитанники ПВПО «Александр Невский»

18 октября 2017 г. на территории учебного центра 29-го отряда специального назначения внутренних войск МВД РФ «Булат» (в Кармаскалинском районе РБ) прошёл квалификационный экзамен на право ношения крапового берета. В Приволжском федеральном округе желание пройти испытания изъявили 150 бойцов спецназа, из которых было допущено 28 человек. Заветный краповый берет смогли получить только 16 человек.

Благодаря представителям русских мотоциклистов «Ночные волки», на экзамене побывали и воспитанники ПВПО «Александр Невский», которые смогли оценить уровень требований, предъявляемых для успешной сдачи экзамена.

По окончании всех мероприятий, с курсантами «Невского» пообщался первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа Хусаинов Салават Сахиевич.

Пресс-служба ПВПО "Александр Невский"