На Крещение в ПКиО «Кашкадан» была организована Иордань

18 января 2016 года по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, в микрорайоне Сипайлово, на озере ПКО «Кашкадан» была организована иордань. В организации проруби оказала содействие администрация Октябрьского района г. Уфы. На месте дежурили сотрудники МЧС, полицейский патруль и Скорая медицинская помощь.

В праздничной и торжественной обстановке проходил чин Великого освящения воды.

По окончании, пришедшие к ледяной купели в форме креста, были окроплены святой водой, услышали о смысле праздника Богоявления и получили напутствие и пожелания Божией помощи. Все желающие смогли окунуться в прорубь.

Благодарим администрацию Октябрьского района г. Уфы, ПКиО «Кашкаданн», Минздрав Башкортостана и МЧС за помощь в организации иордани.

Благочинный 1-го, Уфимского, округа

настоятель храма Матроны Московской г. Уфы

протоиерей Ромил Гареев