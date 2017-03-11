На КС РОО СРБ обсудили межнациональные взаимоотношения

28 февраля 2017 г. в г.Уфе, в Институте экономики и сервиса Уфимского Государственного Нефтеного Технического Университета, состоялся круглый стол, организованный РОО "Собор русских Башкортостана".

Под председательством Виктора Александровича Пчелинцева собравшиеся обсудили тему:" Проблемы межнациональных взаимоотношений. Роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики".

По приглашению РОО "Собора русских Башкортостана" и по благословению Главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в работе круглого стола принял участие руководитель Епархиального отдела по взаимотношению Церкви, общества и СМИ протоиерей Евгений Шерышев.