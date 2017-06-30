Начался визит митр.НИКОНА в 3-е, 4-е и 13-е Благочиния

25 марта 2017г. начался визит митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА в Белорецкое, Тирлянское и Архангельское Благочиния (3-е, 13-е и 4-е).

Вечером этого дня митрополит НИКОН возглавил Всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» п.Тирлян. Владыке сослужил Благочинный Тирлянского округа протоиерей Михаил Федоров, Благочинный Белорецкого округа протоиерей Петр Кулинич, первый соборный протодиакон Максим Коробицын, местное и столичное духовенство. Пел хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа. Избранные части богослужения пел народ Божий под руководством духовенства.

После Полиелея митрополит НИКОН помазал верующих св.елеем от лампады, горящей перед праздничной иконой.

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова