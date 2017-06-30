НАСТОЯТЕЛЯМ ВСЕХ ПРИХОДОВ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ

С сего дня совершать молитвословия во всех храмах по чину Последования «Молебного пения во время безведрия» (о прекращении дождя) - см. Требник дополнительный. Специальные Прошения на проскомидии и ектениях смотреть в «…Последовании» и иерейском молитвослове. На ежедневных Литургиях можно только прибавлять Прошения на проскомидиях и ектениях и прочитывать молитву ко Господу Иисусу Христу после молитвы об умирении вражды на Украине. Во время воскресных и праздничных Литургий Чинопоследование совершать после отпуста Литургии до целования креста полностью с каноном, чтением Апостола и Евангелия.

НИКОН,

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский

28 июня 2017г.