Обновленные помещения приюта для бездомных откроют в Уфе

14 октября в 13. 00 на приходе Крестовоздвиженского храма г. Уфы произойдет открытие помещения приюта для бездомных после ремонта, произведенного на средства двух грантов: Президентского и «Православная инициатива».

Открытие помещения приюта будет совершать Глава Башкортостанской митрополии Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Данное мероприятие ознаменует окончание года, в течение которого Приход Крестовоздвиженского храма реализовывал средства, выделяемые государством на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За отчетный период для работы в приюте было привлечено 9 человек, произошло увеличение количества людей, которым была оказана помощь в бытовой, медицинской и социальной реабилитации. Был произведен ремонт в помещениях для проживания, душевой, туалете, закуплены новые кровати, постельное и нательное белье. По показаниям врачей закупались лекарства. Для проживающих в приюте велась работа по восстановлению их родственных связей. Четырем человекам была оказана помощь в устройстве в дома – интернаты. Кроме того, насельники приюта стали постоянными прихожанами храма.

Приход надеется, что государство и общество и впредь будут оказывать помощь церковному приюту, избравшему эту форму служения ближнему.

прот.Роман Хабибуллин,

руководитель приюта