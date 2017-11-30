Обновленные помещения приюта для бездомных открыли в Уфе

14 октября 2017г. на приходе Крестовоздвиженского храма г. Уфы состоялось открытие помещения приюта для бездомных после ремонта, произведенного на средства двух грантов: Президентского и «Православная инициатива». Президентский получили по конкурсу, организованному "Союзом пенсионеров России", а второй по конкурсу - "Православная инициатива" РПЦ. Их общая сумма почти 3,7 миллиона рублей.

Открытие помещения приюта совершил Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, вместе с председателем регионального отделения Союза пенсионеров России Александром Кузнецовым.

Данное мероприятие ознаменует окончание года, в течение которого Приход Крестовоздвиженского храма реализовывал средства, выделяемые государством на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За отчетный период для работы в приюте было привлечено 9 человек, произошло увеличение количества людей, которым была оказана помощь в бытовой, медицинской и социальной реабилитации. Был произведен ремонт в помещениях для проживания, душевой, туалете, закуплены новые кровати, постельное и нательное белье. По показаниям врачей закупались лекарства. Для проживающих в приюте велась работа по восстановлению их родственных связей. Четверым была оказана помощь в устройстве в дома – интернаты. Кроме того, насельники приюта стали постоянными прихожанами храма.

Приход надеется, что государство и общество и впредь будут оказывать помощь церковному приюту, избравшему эту форму служения ближнему.

прот.Роман Хабибуллин,

руководитель приюта