Общественный совет при МВД Башкортостана обсудил вопросы профилактики происшествий с несовершеннолетними

Разговор в режиме видеоконференции. В ведомстве состоялось масштабное рабочее заседание Общественного совета при МВД республики в обновленном составе. Благодаря современным технологиям в открытом диалоге приняли участие все члены общественных советов при территориальных органах городов и районов республики.

Вчера в зале ведомства состоялось второе рабочее заседание Общественного совета при МВД республики в обновленном составе. В него вошли представители религиозных конфессий (от Башкортостанской митрополии участвовал Секретарь (Управделами) ипод.Д.Ю.Кондрашов - прим. епархия-уфа.рф), заслуженные деятели образовательных, научных и медицинских учреждений, журналисты и редактора самых популярных СМИ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра башкирского МВД Евгений Полтавец, члены Общественного совета при МВД по РБ, руководители органов и подразделений полицейского ведомства. Открывая совещание генерал-майор внутренней службы отметил, что за это время Совет доказал свою необходимость и эффективность, выступая в роли посредника между полицией и гражданами. Затем Евгений Алексеевич провел торжественную церемонию вручения удостоверений 25 общественным деятелям.

Мероприятие началось с приятной миссии - генерал полиции вместе с председателем совета Айдаром Халиковым вручили подарки детям. Участники заседания наградили победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Суперполицейская» и акции МВД России «Мои родители работают в полиции». Они поблагодарили школьников за самоотдачу и творческий подход.

Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции. В открытом диалоге приняли участие все руководители и члены Общественных советов территориальных органов городов и районов республики. Присутствующие выслушали отчеты о деятельности Общественных советов из города Стерлитамака и Салаватского района.

Профилактика склонности к несчастным случаям в молодежной и подростковой среде обсуждалась в качестве ключевой на заседании. С докладом по основному вопросу выступил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рим Эделев. Полковник полиции подробно остановился на наиболее распространенных причинах происшествий с детьми. Какая работа проводится с родителями и к кому обратиться, если ребенок оказался в трудной жизненной ситуации. На эти и другие вопросы Рим Николаевич дал полные, исчерпывающие ответы.

Профилактика происшествий и несчастных случаев с участием детей и подростков – задача не только стражей порядка. Обеспечить положительный результат может только совместная работа органов полиции, образования, здравоохранения и общественности подчеркнул в своем выступлении заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Башкирского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Владимир Юлдашев.

Участники встречи обсудили и утвердили план работы на 1 полугодие 2017 года. В скором времени общественникам предстоят выездные встречи с жителями республики, будут проведены совместные приемы граждан.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан / епархия-уфа.рф