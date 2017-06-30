ОПНА провел ряд мероприятий ко Дню борьбы с наркоманией

Отдел Уфимской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму провел ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

24 июля 2017 года в Спасском храме г. Уфы состоялась специальная тематическая встреча киноклуба «Спасский», посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Вниманию участников и последующему обсуждению был представлен фильм, снятый по книге Джеймса Боуэна «Уличный кот по кличке Боб».

Также к этому дню оформлена выставка работ воспитанников загородных реабилитационных центров: братства «Спасское» и сестричества «Спасское» на тему: «Радость отцовства…Радость материнства…» и выставлены учебные работы по курсу Арт-терапия воспитанников Дневного стационара, действующего при Спасском храме г. Уфы.

25 июня 2017 года после Божественной литургии и молебна об исцелении от зависимостей в Спасском храме г. Уфы состоялось праздничное чаепитие и литературно-поэтическая встреча. В исполнении преподавателя Воскресной школы храма Татьяны Мамедовой представлена поэма Николая Мельникова: «Русский крест».

На центральном входе в храм в течение дня работал «пост трезвости». На выставочном стенде с тематическими буклетами и листовками можно было ознакомиться с материалами о пагубном влиянии наркотиков на жизнь человека и социальную жизнь общества, взять контактную информацию о системе православной помощи зависимым для себя и своих близких.

В полдень от храма стартовал автопробег «Мы за трезвость» по маршруту: Уфа — Толбазы — Стерлитамак — Уфа.

Акции по раздаче антинаркотических печатных и видео материалов прошли в парках и других общественных местах города Уфы.

26 июня 2017 года на остановке общественного транспорта «Училище искусств» в течение дня работал «пост трезвости».

Раздача антинаркотической печатной и видео продукции прошла также в парках, скверах и других общественных местах города Уфы.

Состоялся автопробег «За трезвость» по маршруту: Уфа — Сим — Малояз — Месягутово — Дуван — Тастуба — Уфа.

Загородные реабилитационные центры отметили этот день познавательными и спортивными мероприятиями.

В братстве «Спасское» состоялись: тематическая викторина; групповые занятия; турнир по футболу и командные эстафеты, поучаствовать в которых приехали сотрудники Епархиального отдела по противодействию наркомании, выпускники братства, участники православных групп поддержки, действующих при Спасском храме г. Уфы.

В сестричестве «Спасское» были организованы: занятие на тему «Возвращение в жизнь», которое проходило в формате открытой группы поддержки; командные конкурсы плакатов «Я выбираю жизнь» с последующим обсуждением работ; презентация выставки на тему «Знать, чтобы не оступиться…», специально подготовленной к этому дню воспитанницами.

Во всех мероприятиях активно принимали участие гости: выпускники реабилитационных центров, участники православных групп поддержки и сестры милосердия Спасского храма г. Уфы.

В завершение праздничных мероприятий состоялись экскурсии по реабилитационным центрам и их живописным окрестностям, купание в святом источнике.

27 июня 2017 года сотрудники Епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму провели беседу о духовных корнях наркомании с пациентами реабилитационного центра «Якты юл» Республиканского наркологического диспансера №1 МЗ РБ, расположенного в п. Юматово Уфимского района РБ.