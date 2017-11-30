Паломническая служба приглашает к святыням СЕРБИИ

По Благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА паломническая служба Уфимской епархии набирает группу в поездку:

23 - 30 сентября 2017 года

«ПРАВОСЛАВНАЯ СЕРБИЯ»

23.09 : Приезд в Белград. Посещение храма св. Саввы, обед после дороги. Отправляемся на Фрушка гору. Вечерняя служба, размещение. Ужин.

24.09 : Литургия в монастыре Врдник, завтрак. Посещение монастырей Крушедол, Гргетег, Велика Ремета, Ново Хопово. Во второй половине дня посещение монастырей Язак, Мала Ремета, Бешеново. Ужин. Ночь на Фрушка Горе.Фрушка гора – уникальный культурно-исторический комплекс из времен средневековой Сербии, когда центр сербской культуры вследствие нашествия оттоманских турок переселился в тогдашнюю южную Венгрию. В 16-17 веках здесь было 35 монастырей, но из-за долгих войн многие подверглись грабежам, были разорены и разрушены. Сейчас на Фрушкой горе 17 монастырей. Монастырь Врдник в данный момент женский, а игумен монастыря – отец Паисий, он учился на богословии в России, поэтому хорошо понимает русский. В монастыре хранится частичка мощей святого князя Лазаря (ключица), которую оставили здесь во время перенесения мощей, так как их скрывали от турок во время правления Османской империи. Монастырь не был исключением, и также в этот период был разрушен. Новая церковь монастыря построена в стиле барокко, а от старой каменной церкви остался только один камень с чудотворным образом Богородицы (остаток от старых фресок). Один из самых известных монастырей Фрушка Горы – монастырь Крушедол, в котором хранятся остатки мощей его основателей – преподобных Ангелины и Максима Сербских. Монастырь также является усыпальницей сербских правителей и духовенства.

25.09 : После утренней службы и завтрака отправляемся в монастырь Челие к мощам преподобного Иустина Челийского и в монастырь Лелич к мощам святителя Николая Сербского. Отправляемся в Овчарско-Кабларское ущелье. Размещение, отдых после дороги. Ужин.Преподобный Иустин Челийский и святитель Николай Сербский просияли на сербской земле в трудные времена 20 века, их молитвами многие вернулись в церковь. По завещанию преподобного Иустина в монастыре Челие строится храм, посвященный святому Савве, на средства от продажи книг, написанных преподобным. А святитель Николай при жизни восстановил множество монастырей, также монастыри Овчарско-Кабларского ущелья, которые ещё называют Сербской Святой горой.

26.09 : Литургия. Посещение монастырей Сретение и Святой Троицы, Вознесение. Небольшой отдых. Монастыри Преображение, Благовещение и Николье. Вечерняя служба. Ужин. Ночь на том же месте.На сравнительно небольшом расстоянии друг от друга в ущелье реки Западная Морава находятся монастыри, получившие в народе название «Сербская Святая гора». Сейчас их осталось 8, многие из них разорялись и разрушались во время, когда Сербия была под турками. Первый монастырь, который мы посетим – Благовещение. В этом монастыре принял постриг сербский патриарх Павел. Здесь находится чудотворная икона Богородицы Одигитрия, много помогающая бездетным. А также восстановленный иконостас, который сохранил наш с вами соотечественник, побывавший в монастыре Благовещение.

Монастырь Преображение – особое место не только в ущелье, но и для целой Сербии. Этот монастырь был возведён по благословению святого Николая сербского на новом месте после разрушения из-за строительства железной дороги. Когда монастырь был заново возведён, он получил особое благословение от владыки Николая. Также здесь каждое воскресенье читают молебен о болящих.

27.09 : Завтрак. Посещение монастыря Жича, отправляемся в монастырь Студеница. Если успеем по времени, дойдём до скита святого Саввы в Студенице. Вечерняя служба в Студенице. Ужин.

Монастырь Жича был основал Стефаном Первовенчанным, братом святого Савы. Здесь, после того как сербская православная церковь стала автокефальной в 1219 году, находился престол первого сербского архиепископа – святого Савы. Здесь же был коронован Стефан Первовенчанный, его сыновья Радослав и Владислав и всего 7 сербских монархов. В середине 13 века престол архиепископа бал перенесен в монастырь Печского патриархата, а Жича была разрушена, и восстановлена в 15 веке, но во время турецкого ига монашеская жизнь в Жиче практически полностью прекратилась. Восстановили обитель в 1855 году, а в 20 веке была проведена масштабная реставрация. Здесь было и много русских монахов, бежавших от революции. После Второй мировой войны монастырь стал женским.

Монастырь Студеница находится в живописном ущелье реки Ибар, это один из самых больших и богатых сербских монастырей, жемчужина сербской средневековой архитектуры. Посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Здесь находятся мощи святого Симеона, которые сюда перенёс святой Савва из афонского монастыря Хиландар. Когда-то здесь было 14 церквей, но из них сохранилось только три: главная, посвященная Успению, церковь святых праведных Иоакима и Анны и церковь, посвященная святому Николаю чудотворцу.

28.09 : Утренняя служба в Студенице. Завтрак. Если будет хорошая погода, заедем искупаться на теплые минеральные воды в Йошаничку баню. Посещение монастыря святых врачей Космы и Дамиана, вечерняя служба в монастыре Дренча. Посещение одной из местных частных виноделен с дегустацией по желанию. Ужин. Размещение в гостинице.

Монастырь Дренча был основан в 14 веке монахом Доротеем и его сыном Данилом, который позднее стал сербским патриархом. Был разрушен турками, его пытались восстанавливать несколько раз, но окончательно монастырь был восстановлен в последние 7 лет. Монастырь женский, поэтому в воскресенье и в праздники здесь служат местные священники из Александровца. На службах в Дренче византийские песнопения, а так как мы посетим его в воскресенье, то будет очень интересно с ними познакомиться.

29.09 : Завтрак. Посещение монастыря святого Луки. Отправляемся в монастырь Раваница поклониться мощам святого князя Лазаря. Посещение монастыря Манасия. Вечерняя служба в монастыре Горняк. Размещение в гостинице и прощальный ужин.

В монастыре святого Луки находится большая икона святой царской семьи страстотерпцев Романовых, а также мироточит икона царевича Алексея, чей образ есть в сербской православной церкви. Игумен монастыря, отец Алексей, получил имя по царевичу Алексею ещё до того, как святая семья была канонизирована, и в монастырь очень связан с Россией.

В монастыре Раваница находятся мощи святого князя Лазаря, откуда они проделали большой путь по всей Сербии. Монастырь Манасия был построен его сыном, святым Стефаном (Лазаревичем). Под плитой в церкви, по мнению историков, находятся его мощи, но плита до сих пор не поднималась. Монастырь обнесён высокими крепостными стенами, а церковь монастыря славится своими старинными фресками.

В каньоне среди живописной природы находится монастырь Горняк. Он был назван по ветру, который дует среди горных стен. Главная церковь монастыря посвящена Введению в храм Богородицы. Рядом с монастырём произошла одна удивительная история. Здесь подвизался святой Григорий Синаит, и как-то раз в этих краях на охоте был князь Лазарь. Они встретились на берегу шумной реки Млавы, и так как были на разных берегах, не могли услышать друг друга. Когда святой Григорий понял, что к нему обращается верующий человек, по его молитве река утихла, князь Лазарь мог обратиться к святому, и после этого разговора был основан монастырь Горняк. Над монастырём в скале находится небольшая пещера, в которой подвизался святой Григорий, и в которой сейчас устроена часовня. Также отец Фаддей был игуменом монастыря Горняк до того как перешёл в монастырь Витовница.

30.09 : После завтрака посетим монастырь Витовница, где упокоился старец Фаддей Витовницкий. Выезжаем в сторону Белграда. Посещение монастыря Раковица, где похоронен патриарх Павел. Ужин перед вылетом.

Наверное, главным местом для православных паломников в Белграде является монастырь Раковица. Там захоронен знаменитый сербский патриарх Павле (1914-2009).

Монастырь был воздвигнут в 14 веке. С этим монастырём связаны жития и других сербских святых. В 1909 году на праздник святого Николая принял монашеский постриг владыка Николай (Велимирович), а в 1938 году здесь был рукоположен в чин иеромонаха старец Фаддей.

Вылет в Россию.

Стоимость:62 500 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, двухразовое питание, страховка, экскурсии по программе.

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