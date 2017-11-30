Паломническая служба приглашает на СВЯТУЮ ГОРУ АФОН

По благословению митрополита

Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА,

набирается группа в паломническую поездку на

Святую Гору АФОН

с 16 по 23 ноября 2017 года

1 день. ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ г. САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ

Встреча в аэропорту «Македония» г. Салоники. Групповой трансфер в г. Урануполи.

Размещение в отеле.

2 день. УРАНУПОЛИ – СВЯТОЙ АФОН

Завтрак в отеле. Самостоятельное оформление документов в представительстве Святой Горы в г. Урануполи (по предварительному разрешению, полученному через СОЛУНЬ, или по другим каналам). Покупка билетов на паром. Отправление на пароме на Святую Гору в 9:45. Во время пребывания на Святой Горе паломники придерживаются устава монастыря, в котором живут, посещают церковные службы. В монастырях трапеза 2 раза в день: утром и вечером.

3 – 6 дни. СВЯТОЙ АФОН

Пребывание на Святом Афоне.

Святая Гора Афон – монашеская республика, подобной которой нет больше нигде на земле. Это отдельное государство со своими законами, управляемое монашеским правительством. На Святой Горе 20 мужских монастырей (женщинам вход на Афон не разрешен). И в каждой обители хранятся святыни, почитаемые во всем христианском мире.По усмотрению руководителя группы, есть возможность посетить Святую Гору по приглашению какого-то конкретного монастыря, или побывать в нескольких афонских обителях

7 день. СВЯТОЙ АФОН – УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ

Днем отправление в порт Урануполи. Переезд в город Салоники (осуществляется самостоятельно). Размещение в отеле г. Салоники.

8 день. САЛОНИКИ – АЭРОПОРТ

Отправление в аэропорт «Македония» (осуществляется самостоятельно). Вылет.

В стоимость тура входит:

Авиаперелёт Уфа-Москва-Салоники-Москва-Уфа, страховка, групповой трансфер аэропорт – г. Урануполи, проживание в первую ночь в г. Урануполи в двух- или трёхместном номере, проживание в последнюю ночь в г. Салоники в двух- или трёхместном номере

Виза, разрешение на посещение Афона . Проживание в обителях Афона по монастырскому уставу.

Стоимость: 49 800 руб.

Оформление документов:

+7 9177333319.

8(347) 274 33 84

ул. Свердлова 98 комната 307

Осталось 3 места