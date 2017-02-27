Паломнический отдел приглашает в поездки к православным святыням Башкортостана.

Февраль

12 февраля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

19  февраля - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

28 февраля – 1 марта – паломничество в день памяти Блж. Варвары Скворчихинской к ее мощам в с. Скорчиху и на празднования в день памяти Прп. Зосимы Эннадской в Покрово-Эннадский муж. монастырь, с.Дедово.

 

Март

5 и 19 марта  – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

12 марта - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

 

Апрель

2 апреля– паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

8-9 апреля  – паломничество в Покрово-Эннадский  монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

15 – 16  апреля –  Воскресение Христово в Успенском Свято-Георгиевском  монастыре  «Святые кустики».

 

Май

7 мая- паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

10 мая– паломничество на празднование Спиридона Тримифунтского в  с. Языково, храм Спиридона Тримифунтского. 

15 мая  – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

21-22 мая– паломничествона праздник Свт. Николая Чудотворца в с. Николо-Березовка.

 

Июнь

03  июня – паломничество день памяти  Преп. Моисея Уфимского, Сергиевский Собор г. Уфа. Собор Уфимских святых.

5-9 июня – Крестный ход вокруг г. Уфы, посвященный Празднику Святой Троицы.

4 июня - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

10-11 июня- паломничество в Покрово-Эннадский  монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

16 июня-  паломничество на  Праздник Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

25 июня  - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Июль

9  июля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

8-9 июля - паломничество в Покрово-Эннадский  монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

16 июля- паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

19 июля – празднование в честь явления Уфимско-Богородской  иконы  Божией   Матери,  Богородский храм  г. Уфа.

23 июля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Август

6 августа - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

13 августа - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

10 августа -  паломничество на празднование Смоленской иконы Божией Матери . Смоленский Бугабашский монастырь с.Бугабаш  

20-21 августа - паломничество в Покрово-Эннадский  мон-рь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

28 августа - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Сентябрь

10  сентября - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

17 сентября - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Ноябрь

4 ноября  – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

11-12 ноября - паломничество в Покрово-Эннадский  монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

19 ноября – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Декабрь

3  декабря  – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики»

18-19 декабря – паломничество на праздник Свт. Николая Чудотворца в с. Николо-Березовка на место явления иконы Свт. Николая.

25 декабря – паломничество на празднование Спиридона Тримифунтского в  с. Языково, храм Спиридона Тримифунтского.

24  декабря  – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

 

Возможны изменения дат паломнических поездок.

Предварительная запись, уточнение дат и сумма предполагаемого пожертвования за поездку 

по тел. (347) 274-32-76;  8 917 40 35 764;  8 901 44 211 44

Эл. Почта  ufa.palomnik@yandex.ru    

Сайт Паломнической службы Уфимской епархии    http://ufa-palomnik.cerkov.ru