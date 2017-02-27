Паломнический отдел приглашает в поездки к православным святыням Башкортостана.

Февраль

12 февраля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

19 февраля - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

28 февраля – 1 марта – паломничество в день памяти Блж. Варвары Скворчихинской к ее мощам в с. Скорчиху и на празднования в день памяти Прп. Зосимы Эннадской в Покрово-Эннадский муж. монастырь, с.Дедово.

Март

5 и 19 марта – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

12 марта - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

Апрель

2 апреля– паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

8-9 апреля – паломничество в Покрово-Эннадский монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

15 – 16 апреля – Воскресение Христово в Успенском Свято-Георгиевском монастыре «Святые кустики».

Май

7 мая- паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

10 мая– паломничество на празднование Спиридона Тримифунтского в с. Языково, храм Спиридона Тримифунтского.

15 мая – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

21-22 мая– паломничествона праздник Свт. Николая Чудотворца в с. Николо-Березовка.

Июнь

03 июня – паломничество день памяти Преп. Моисея Уфимского, Сергиевский Собор г. Уфа. Собор Уфимских святых.

5-9 июня – Крестный ход вокруг г. Уфы, посвященный Празднику Святой Троицы.

4 июня - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

10-11 июня- паломничество в Покрово-Эннадский монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

16 июня- паломничество на Праздник Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

25 июня - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Июль

9 июля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

8-9 июля - паломничество в Покрово-Эннадский монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

16 июля- паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

19 июля – празднование в честь явления Уфимско-Богородской иконы Божией Матери, Богородский храм г. Уфа.

23 июля - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Август

6 августа - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

13 августа - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

10 августа - паломничество на празднование Смоленской иконы Божией Матери . Смоленский Бугабашский монастырь с.Бугабаш

20-21 августа - паломничество в Покрово-Эннадский мон-рь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

28 августа - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Сентябрь

10 сентября - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

17 сентября - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Ноябрь

4 ноября – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

11-12 ноября - паломничество в Покрово-Эннадский монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

19 ноября – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Декабрь

3 декабря – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики»

18-19 декабря – паломничество на праздник Свт. Николая Чудотворца в с. Николо-Березовка на место явления иконы Свт. Николая.

25 декабря – паломничество на празднование Спиридона Тримифунтского в с. Языково, храм Спиридона Тримифунтского.

24 декабря – паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

Возможны изменения дат паломнических поездок.

Предварительная запись, уточнение дат и сумма предполагаемого пожертвования за поездку

по тел. (347) 274-32-76; 8 917 40 35 764; 8 901 44 211 44

Эл. Почта ufa.palomnik@yandex.ru

Сайт Паломнической службы Уфимской епархии http://ufa-palomnik.cerkov.ru