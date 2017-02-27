Паломнический отдел приглашает в поездки к православным святыням Мира

Январь (17.01-24.01) Рождество на Святой Земле. Крестный Путь Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Господня. Гефсиманский сад и Церковь Всех Наций. Церковь Успения Богородицы (Грот Марии). Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери. Усыпальница Девы Марии. Церковь рождества Христова.

Февраль (22.02-01.03) Православная Чехия Посещение монастыря Святой Горки Преклонение перед ч. мощей св. равноап. Кирилла, мч. Вячеслава, свв. Бессеребренников Косьмы и Дамиана. Благословение мощами св. прав. Симеона Верхотурского. Посещение скита свт. Николая Мир-Ликийского на горе Аберг. Встреча со схиигуменией Нектарией. Переезд в г. Svaty Jan pod Skalou. Посещение пещеры, в которой около 42 лет подвизался прп. Иоанн Чешский Пустынник И многое др.

Март (17.03-24.03) Святая земля в Великий Пост. Крестный Путь Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Господня. Гефсиманский сад и церковь Всех Наций. Церковь Успения Богородицы (Грот Марии). Вифлеем, Назарет, Гора блаженств, Иордан, место нагорной проповеди.

Апрель (12.04-19.04): Израиль. Иерусалим – Пасха. Ожидание схождения Благодатного Огня, Вифлеем, Галилея, Назарет, Иордан, Иерихон, гора Фавор, Капернаум, Хеврон.

Май (14.05 -21.05) Болгария Казанлык - Шипка - Килифаревский монастырь, Дряновский монастырь св. Архангела Михаила , монастырь св. Пантелеимона, Преображенский монастырь. Фрески Захария Зографа в интерьере и на фасадах храма. Рыльский монастырь, возможно вечернее богослужение. Осмотр Банско - родины Паисия Хиландарского, храм Св. Троицы.

( 21.05-28.05) Афон (только для мужчин).

Июнь (12.06-20.06) Кипр. Храмы и монастыри, где хранятся христианские святыни: частица Животворящего Креста Господня, узы Христовы, мощи св. Лазаря, глава ап. Филиппа, чудотворные иконы. Места, связанные с эпохой зарождения христианства - у колонны бичевания апостола Павла, в катакомбном храме св. Соломонии, в храме св. Лазаря, где находятся его мощи.

Июль (05.07-11.07) Сербия Посещение средневековой крепости Калемегдан с часовней святой Параскевы, храма Св.Марка и Русского Подворья - Троицкой церкви. Продолжение пути к монастырю Челие, гробница преподобного Саввы Иустиан (Попович). В ризнице хранится «Божественная скрижаль», написанная в России при патриархе Никоне. Прибытие в Вознесенский монастырь Милешева. Святыни: рука св. Саввы Сербского, мощи св. Владислава, мощи новомуч. Нестора. И т д

Август (24.08-04.09) Новый Афон. Ново-Афонский монастырь, просвещенный проповедью святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита, орошенный кровью мучеников, находится в уделе Божьей Матери. Город Минеральные воды: мощи Преподобного Феодосия Кавказского + отдых на море.

Сентябрь (16.09-27.09) Крым. Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент. Владимирский храм-усыпальница русских адмиралов: М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова. Владимирский собор, место Крещения св. князя Владимира. Посещение Бахчисарайского Свято-Успенского действующего пещерного мужского монастыря и пещерного монастыря св. Феодора Стратилата (Челтер-Коба). Купание в св. источнике и многое другое. Петропавловский кафедральный собор - частица древа от Креста Господня, частица Маврийского дуба+ отдых на море.

Октябрь (02.10-07.10) Православная Грузия от Кахетии до Зугдиди. Посещение храма Рождества Пресвятой Богородицы, храма Успения Пресвятой Богородицы (названного в честь Сионской горы). Среди святынь: крест Св. Нино, глава апостола Фомы, мироточивая икона ап. Андрея Первозванного, источник «слезы Давида», монастырь Удабно..

Ноябрь (14.11-21.11) Афон (только для мужчин).

Декабрь (15.12-22.12) Святыни Православной Греции и Италии. Салоники-Василика-Суроти-Каламбака-Метеоры-Игуменица-Корфу-Бари-Патры-Мега Спилион-Эвбея-Пиерия. «Метеора» – монашеское государство, построенное на гигантских обрывистых скалах. Монастыри, построенные на вершинах скал, Патры – ап. Андрей Первозванный. Остров Корфу – церковь Святого Спиридона покровителя острова, где хранится саркофаг с мощами святого.

Январь 2018 (03.01-09.01) Рождество на Святой Земле. Крестный Путь Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Господня. Гефсиманский сад и Церковь Всех Наций. Церковь Успения Богородицы (Грот Марии). Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери. Усыпальница Девы Марии. Церковь рождества Христова.

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