Паломнический отдел приглашает в поездки к православным святыням России

Февраль

22-26 февраля – Святыни Казани. Казанский монастырь. Раифа. Свияжский монастырь. Седмиозерная пустынь.

Март

18-19 марта - паломничество в село Ташла, к иконе Божией Матери «Избавительница от бед».

14 - 21 марта – паломничество в Великий пост. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Оптина Пустынь.

Апрель

19 – 27 апреля – Троице Сергиева Лавра. Псков. Псковский Кремль. Крыпецы. Печоры. Псково-Печерский м-рь. Изборск. Цивильск.

22 -23 апреля - паломничество в село Ташла, к иконе Божией Матери «Избавительница от бед».

25 апреля – 1 мая– Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Шамордино. Оптина Пустынь. Серафимо-Дивеевский м-рь.

Май

4 – 11 мая – паломничество Святыни Санкт-Петербурга.

18-22 мая– Социальная поездка. Санаксарский м-рь. Дивеево. Акафист у мощей Св.Прп. Серафима Саровского. Святые источники. Святая Канавка. с.Суворово. Арзамас: чудотв. Икона Божией Матери « Избавление от бед страждущих».

26 - 30 мая– Святыни севера. Чимеево. Чимеевская чудотв. Икона. Тобольск. Тобольский Кремль. Абалакский м-рь. Абалакская чудотв. Икона. Далматский м-рь. Мощи Свт. Далмата Исетского.

Июнь

9-13 июня– паломничество в город Москву к мощам Блж. Матроны Московской, Троице Сергиева Лавра, Годеново: Животворящий крест Господень. Толгский м-рь.

16-24 июня– паломничество по Золотому Кольцу . Муром. Владимир. Суздаль. Кострома. Ярославль. Ростов. Переславль-Залесский. Троице-Сергиева Лавра

19-29 июня– о. Валаам. Троице Сергиева Лавра. Святыни Санкт-Петербурга. Вырица. Тихвинский м-рь. Александро-Свирский м-рь.

Июль

7-12 июля – Москва. Монастыри Москвы. Новоиерусалимский монастырь. Саввино-Сторожевский м-рь в Звенигороде. Серпуховский Высоцкий м-рь. Чудотворная Икона «Неупиваемая чаша».

14 – 22 июля – Псков. Псковский Кремль. Крыпецы. Печоры. Псково-Печерский м-рь. Изборск. Цивильск.

16-21 июля – паломничество на Царские Дни в Екатеринбург. Крестный ход в Ганину яму, монастырь Царственных Страстотерпцев. Алапаевск. Меркушино. Верхотурье, к мощам Св. Симеона Верхотурского.

17-28 июля – паломничество о.Соловки. Троице Сергиева Лавра. Святыни Санкт-Петербурга. Преп. Александр Свирский. Тихвинский м-рь, Тихвинская чудотв. икона Божией Матери.

30 июля – 2 августа – паломничество в с.Дивеево. На Празднования Св. Серафима Саровского.

Август

4 - 13 августа – Святыни Белоруссии. Минск. Свято-Елизаветинский м-рь. Жировичи. Чудотворная Жировицкая икона. Брест. Брестская крепость. Хатынь. Полоцк. Мощи Св.Ефросинии Полоцкой.

10-14 августа – Святыни севера. Чимеево. Чимеевская чудотв. Икона. Тобольск. Тобольский Кремль. Абалакский м-рь. Абалакская чудотв. Икона. Далматский м-рь. Мощи Свт. Далмата Исетского.

16-22 августа - Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Оптина Пустынь. Шамордино. Серафимо-Дивеевский м-рь.Арзамас.

24-30 августа – паломничество на Праздник Успения Божией Матери в Псково-Печерский монастырь.

Сентябрь

2-3 сентября - паломничество в село Ташла, к иконе Божией Матери «Избавительница от бед».

4 -11 сентября – паломничество по Золотому Кольцу : Муром. Владимир. Суздаль. Кострома. Ярославль. Ростов. Переславль-Залесский. Троице-Сергиева Лавра.

Октябрь

1 октября - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

14-15 октября - паломничество в Покрово-Эннадский монастырь, с.Дедово. Мощи Прп. Зосимы Эннадской.

22 октября - паломничество в Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики».

29 октября - паломничество на место явления Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.

4 – 8 октября - Социальная поездка. Санаксарский м-рь. Дивеево. Акафист у мощей Св.Прп. Серафима Саровского. Святые источники. Святая Канавка. с.Суворово. г. Арзамас: чудотв. Икона Божией Матери « Избавление от бед страждущих».

Ноябрь

1-7 ноября - Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Шамордино. Оптина Пустынь. Серафимо-Дивеевский монастырь.

Декабрь

7-11 декабря – Социальная поездка. Москва. К мощам Блж. Матроны. Покровский Хотьков м-рь, мощи Свт. Кирилла и Марии. Троице Сергиева Лавра. Годеново, к Животворящему Кресту Господню. Толгский м-рь. Толгская Чудотворная икона, мощи Свт. Игнатия Брянчанинова.

Возможны изменения дат паломнических поездок.

Предварительная запись, уточнение дат и сумма предполагаемого пожертвования за поездку

по тел. (347) 274-32-76; 8 917 40 35 764; 8 901 44 211 44

Эл. Почта ufa.palomnik@yandex.ru

Сайт Паломнической службы Уфимской епархии ufa-palomnik.cerkov.ru