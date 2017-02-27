"Панагия" приняла участи в зимней спартакиаде православной молодежи ПФО

17-19 февраля 2017 года православная молодежь Уфы приняла участие во II открытой зимней спартакиаде православной молодежи приволжского федерального округа.

17 февраля пятеро представителей Уфимской епархии отправились на автобусе в г. Ижевск. Дорога заняла около 6 часов. Расположились в гостинице, сходили потренироваться на лыжную трассу, пообедали. В 16:00 начались соревнования по конькобежному спорту на стадионе Динамо, после них здесь же, на льду прошло открытие спартакиады.

Второй день спартакиады был довольно напряженным: в 10:00 начались соревнования по лыжным гонкам, в 12:00 – по спортивному ориентированию, в 17:00 – лыжная эстафета, в 18:00 – торжественное закрытие спартакиады. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поблагодарил молодежные коллективы за участие и подчеркнул важность занятия физкультурой и спортом для каждого человека.

В свободное от соревнований время проходили культурные мероприятия – познавательные викторины и конкурсы, дискуссии со священнослужителями, выступления гитаристов и гармониста.

По итогам соревнований команда Уфимской епархии заняла 6-е место из 14 участвующих епархий.