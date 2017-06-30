Пантелеимоновском храме г. Уфы прошёл урок по случаю Дня православной книги

19 марта 2017 г. в Пантелеимоновском храме г. Уфы, в помещении Воскресной школы ПВПО «Александр Невский», прошёл открытый урок, посвящённый Дню православной книги.

Открыла встречу Наталья Владимировна Корнилаева. С ней ребята и их родители узнали историю возникновения книги, как она прошла путь развития от глиняной дощечки до известного нам современного ее вида. Все вместе порассуждали о значении книги в жизни православных людей.

Далее разговор пошёл о любимых книгах. Татьяна Михайловна Ведешкина поговорила с детьми о тех книгах, которые можно перечитывать много раз. Ребята и взрослые поделились своими личными читательскими впечатлениями. Татьяна Михайловна провела сравнение православного сюжета книги «Русалочка» Г. Х. Андерсена и американского мультфильма, снятого по мотивам этой сказки. Все обратили внимание на очень резкое отклонение содержания мультфильма от первоисточника и захотели вместе прочитать текст в полном авторском варианте.

В завершении Вера Георгиевна Деркач познакомила участников урока со своей любимой книгой. Удивило ребят то, что её книга была обтянута обложкой и красиво украшена. Вера Георгиевна пригласила всех присутствующих оформить своими руками и их книги. Мастер-класс по оформлению книг пройдет в пятницу, 24 марта, в 18 ч.30 м. в помещении Воскресной школы.

Руководитель Воскресной школы ПВПО «Александр Невский» Ольга Ашина