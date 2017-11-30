Патриарх Кирилл: Нынешнее поколение не имеет права на повторение исторических ошибок

Москва, 31 октября. Выступая на церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», Святейший Патриарх Кирилл призвал сделать правильные выводы из трагических событий прошлого и не допустить их повторения.

 «Мы знаем, что произошедшие трагические события еще долго будут осмысляться, но год столетия революции должен стать особенно важным для такового осмысления. Вглядываясь в эти трагедии, мы задаемся вопросом: как такое могло произойти? Почему жители одной страны, соседи, сослуживцы преследовали и убивали друг друга? Каким образом грандиозная идея построить мир свободным и справедливым привела к крови и беззаконию? В чем была ошибка? Не в том ли, что люди стремились построить гуманное и справедливое общество, отвергнув духовные основы человеческой жизни и поставив нравственность в положение, подчиненное идеологии, что привело к оправданию несправедливости и к жестокости на пути построения "светлого будущего"?», — заявил Патриарх Кирилл.

«Опасность отхода общества от нравственных норм ведет к кризисам. Эту точку зрения разделяют представители всех традиционных религий России, между последователями которых репрессивная машина не делала различий. И сегодня всем нам следует осознать, что никакого светлого будущего не будет, если вновь в стремлении к таковому будущему уже под влиянием новых идеологий станет разрушаться нравственная и духовная основа человеческого бытия», — добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил о том, что наше стремление построить справедливое общество не должно сопровождаться разжиганием очередной волны ненависти и нетерпимости, которые однажды уже привели страну к разгулу кровавого террора.

«Нынешнее поколение не имеет права на повторение исторических ошибок: ненависть не должна руководить нами в нашем стремлении построить мирную, справедливую и благополучную жизнь, а потому и трагические страницы нашего прошлого не должны быть поводом для разжигания ненависти и усиления напряженности, а осуждение террора не должно из нравственного акта превращаться в политический ритуал», — отметил он.

«При этом мы призваны никогда не забывать об этих страшных событиях, ведь жертвы братоубийственной войны, голода, религиозных и сословных гонений ― это не безликая масса, а абсолютно конкретные люди, это наши предки, которые живут в нашей памяти, фамилии которых мы продолжаем носить и имена которых помним или должны помнить в наших молитвах», — подчеркнул Святейший Патриарх.

Также Предстоятель Русской Православной Церкви указал на необходимость правильного отношения к памятникам Отечественной истории, в том числе и к мемориалу памяти жертв политических репрессий «Стена скорби». По его словам, подобные монументы призваны не только увековечивать исторические события, но и напоминать о нашей ответственности перед грядущими поколениями.  

«Памятники нужны для исцеления человека. Приходя сюда, вспоминая трагические события нашей истории, люди не должны чувствовать уныние и отчаяние. Они должны думать о своих потомках и о том, какую страну и какую историю они оставят им в наследство. Пусть Всемилостивый Господь поможет всем нам сделать правильные выводы из трагических событий, которые начались сто лет назад, и поможет нам никогда не повторять ошибок наших предков», — заключил Патриарх Кирилл.

 