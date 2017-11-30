Патриарх Кирилл впервые высказался о "Матильде" - РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме Алексея Учителя "Матильда", призвав избегать в работе с историческими фактами "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей". Об этом патриарх говорил, не упоминая названия фильма, во вступительном слове на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

"Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", — сказал патриарх, выступление которого публикует сайт РПЦ.

По словам патриарха, для многих людей события ХХ века — это "все еще кровоточащая рана", при этом "горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне". Он отметил, что художник имеет право на художественный вымысел, однако "художественный вымысел и ложь — это разные вещи".

"Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь — это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий", — отметил предстоятель РПЦ.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в прокат 26 октября.

Задолго до премьеры вокруг фильма разгорелись жаркие споры. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у нее прокатное удостоверение. По ее словам, экспертиза показала, что созданный в "Матильде" образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора.

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