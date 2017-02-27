Патриарший хор выступил в Уфе с программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»

9 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, состоялся концерт «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА» Лауреата международных конкурсов «Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря».

Хор широко известен как в России, так и далеко за ее пределами и пользуется большой популярностью. Коллектив обладает широким репертуаром церковных песнопений, духовных стихов, русских народных песен.

По приглашению организаторов, концерт посетили представители Уфимской епархии