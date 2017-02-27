Патриарший хор выступит в Уфе с программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»

9 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, состоится концерт Лауреата международных конкурсов «Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря» с концертной программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА». Начало в 19.00

Хор широко известен как в России, так и далеко за ее пределами и пользуется большой популярностью. Коллектив обладает широким репертуаром церковных песнопений, духовных стихов, русских народных песен. Выступление в Уфе станет важным событием в культурной жизни города.

Театральная касса: (347) 284-48-21

Режим работы кассы: в будни с 11.00 ч. до 20.00 ч. обед с 13.00-14.00

В субботу и воскресенье: с 11.00 ч. до 19.00 ч. без перерыва на обед