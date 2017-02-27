ПМК «Панагия» поздравил ребят ВШ с Рождеством Христовым

8 января 2016 года ПМК «Панагия» поздравил детей воскресной школы храма Рождества Богородицы с новым годом и Рождеством Христовым.

Утренник для детей младшей группы начался в 9:00 в здании воскресной школы. Через час на территорию храма прибыла лошадь, запряженная в сани. Дедушка Мороз здорово покатал детишек вокруг храма. Разрумяненные дети, накатавшись вволю в санях и на горке, вернулись в воскресную школу, где в 11:00 начался праздничный концерт. После того как учащихся и родителей с Рождеством поздравил директор школы диакон Артемий, все вместе исполнили рождественский тропарь. А потом руководитель театра-студии "Светлячки" Елена Степаненко пригласила юных артистов на сцену.

В 12:00 на территории храма возле новогодней елки начался утренник для детей старшей группы. Дети хорошо порезвились, поиграли в подвижные игры, водили хороводы, разгадывали загадки. Каждому ребенку воскресной школы за выученный стишок Дедом Морозом был вручен новогодний подарок. Оба утренника завершились чаепитием.

Денис Ялалов