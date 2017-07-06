Подписано Соглашение между РПЦ и Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ

5 июля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Андреевичем Пучковым.

Святейший Патриарх Кирилл и В.А. Пучков подписали Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Хотел бы выразить глубокое удовлетворение в связи с подписанием документа, свидетельствующего о готовности МЧС и Русской Православной Церкви к тесному сотрудничеству. В течение уже ряда лет накапливается замечательный опыт взаимодействия Русской Православной Церкви с Министерством по чрезвычайным ситуациям, что проявляется в самых разных обстоятельствах, связанных с преодолением последствий стихийных бедствий, террористических актов и других событий, которые наносят ущерб жизни и благополучию людей».

«Задача Церкви заключается в том, чтобы в тяжелое время, когда людей постигает горе, быть вместе с ними», — продолжил Предстоятель, отметив, что «пастырская работа с жертвами чрезвычайных ситуаций проходит в непростых условиях, которые предполагают наличие нужных знаний и навыков». По словам Его Святейшества, благодаря тесным взаимоотношениям Церкви с МЧС духовенство получает необходимую подготовку для того, чтобы «квалифицированно осуществлять свое пастырское служение в чрезвычайных ситуациях».

Еще одним ключевым аспектом сотрудничества Церкви и ведомства Патриарх назвал деятельность по профилактике пожаров, напомнив, что в силу экологических особенностей страны и развитых традиций деревянного зодчества храмы строились преимущественно из дерева. «Огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию, а значит, все то, что дошло до наших дней, должно очень бережно охраняться, — подчеркнул Святейший Владыка. — В этом отношении взаимодействие Русской Церкви с Министерством по чрезвычайным ситуациям также представляется очень важным, потому что и духовенство, и приходские активы, и люди, которые несут ответственность за хозяйственное обеспечение храмов и монастырей, должны обладать соответствующими навыками в противопожарной сфере. Надеюсь, мы будем и дальше развивать наше взаимодействие, в том числе согласуя позиции по вопросам совершенствования законодательства и разного рода подзаконных актов, которыми регулируется эта важная деятельность».

«Хочу свидетельствовать о полной открытости Церкви и представителей МЧС к сотрудничеству, — заключил Патриарх Кирилл. — Очень высоко ценю сам факт этого сотрудничества и его результаты для жизни нашего народа».

В свою очередь В.А. Пучков отметил, что подписанное соглашение «открывает новые горизонты взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде». По словам министра, документ предусматривает реализацию «целого комплекса задач по профилактике чрезвычайных ситуаций, а также оказанию поддержки пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий». Также, согласно документу, будет осуществляться духовное окормление личного состава МЧС России, «воспитываться чувство моральной готовности к работе в сложных ситуациях, веротерпимость, межнациональное согласие и многие другие качества, необходимые сотрудникам при выполнении профессиональных задач».

«С 1 сентября этого года во всех учебных заведениях системы МЧС России введен курс «Основы православной культуры», и мы планируем готовить и кадетов, и курсантов, и студентов по этой важной дисциплине, ― сообщил В.А. Пучков. ― Соответствующая работа проводится и во всех органах управления, учреждениях и организациях системы МЧС России».

На церемонии подписания соглашения присутствовали председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов, заместитель главы МЧС О.В. Баженов, начальник Административно-правового управления МЧС России Р.Н. Лаврентьев, начальник Управления организации информирования населения МЧС России А.В. Вагутович.

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Соглашение предполагает, что религиозные организации Русской Православной Церкви будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого спасательное ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию. Кроме того, МЧС России сможет задействовать обученных волонтеров для работы в зонах ЧС в соответствии с действующим законодательством. Священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей, в том числе на дому, в стационарных учреждениях, в пунктах временного размещения и в полевых условиях. Для этого в зонах ЧС возможна организация работы пунктов оказания помощи сестрами милосердия и добровольцами, походных храмов. Кроме того, представители Церкви будут задействованы в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи. Планируется, что епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров.

Представители Русской Православной Церкви станут участниками учений, семинаров, конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Еще одно направление взаимодействия ― оказание духовной поддержки сотрудникам МЧС России и членам их семей, кадетам, курсантам, слушателям и студентам ведомственных образовательных учреждений. Для личного состава спасательного ведомства священнослужители планируют проводить факультативные занятия по основам православной культуры. Русская Православная Церковь окажет содействие в комплектовании книгами, видео- и аудиозаписями духовно-нравственной и патриотической направленности библиотек в образовательных организациях и других подразделениях МЧС России.

В рамках Соглашения также подписан протокол о намерениях, который предполагает, что священнослужители на местах будут участвовать в осуществлении надзорно-профилактической деятельности в отношении объектов религиозного назначения. Протокол предполагает согласование сроков и времени проведения подобных проверок. Представители Церкви теперь войдут в состав территориальных комиссий, созданных при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы Главных управлений МЧС России по субъектам РФ, для рассмотрения вопросов соблюдения требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения. Одним из итогов работы МЧС России и Русской Православной Церкви станет совместная профилактическая работа, направленная на предупреждение ЧС и пожаров.

МЧС России планирует содействовать епархиям в создании и развитии подразделений добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси