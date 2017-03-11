Подписано Соглашение о взаимодействии Госкомитета РБ по ЧС и Уфимской епархии РПЦ

07 марта 2017г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Уфимской Епархии Русской Православной Церкви и Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров и митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Данный документ определяет организацию взаимодействия сторон в сфере обеспечения безопасности населения и территорий при ЧС и заключается на неопределенный срок.

На основании Соглашения Госкомитет РБ по ЧС обязуется информировать Уфимскую Епархию РПЦ о чрезвычайных ситуациях, содействовать в доступе в зону чрезвычайной ситуации, осуществлять мероприятия по подготовке священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев Уфимской Епархии РПЦ к действиям в чрезвычайных ситуациях на базе ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ».

Уфимская епархия Русской Православной Церкви сможет оказывать духовную помощь и психологическую поддержку пострадавшим и членам их семей в чрезвычайных ситуациях. Церковь будет создавать пункты оказания помощи, содействовать в организации сбора и распределения гуманитарной помощи.

В период подготовки к паводку немаловажным вопросом является оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В рамках данного Соглашения Госкомитет РБ по ЧС предложил использовать в качестве одного из способов оповещения церковные колокола, поскольку в некоторых муниципальных районах республики привычные способы экстренного информирования (такие как смс-рассылка и сирены) не всегда могут охватить всех жителей республики. Благодаря содействию Уфимской епархии охват населения при оповещении резко возрастет.

gkchs.bashkortostan.ru / епархия-уфа.рф