Покровский храм Уфы отмечает 200-летие!

14 октября 2017г., в великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии одноименный храм г.Уфы отпраздновал свой престольный праздник.

Торжественное богослужение, посвящённое празднику Покрова Божией Матери и знаменательному для храма и всего города юбилею - 200-летию Покровского храма***, возглавил Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.

Владыке сослужил настоятель храма, руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с РА и МЧС, духовник Свято-Елисаветинского сестричества милосердия протоиерей Александр Данилов, уфимское духовенство. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел архиерейский мужской хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа.

На молитву в старейший храм столицы собрались многочисленные верующие.

После сугубой ектеньи митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

По окончании Божественной литургии Владыка возглавил праздничный молебен Пресвятой Богородице и Крестный ход вокруг храма. Затем было возглашено традиционное многолетие. Далее митрополит НИКОН обратился к верующим с архипастырским словом.

Затем владыка совершил заупокойную литию на могиле почившего настоятеля храма митрофорного протоиерея Николая Соколова, которая находится в ограде храма.

свящ.Константин Новиков

фото Алексия Балашова

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Покровский храм (ул. Мингажева д.4) – старейшая из действующих православных церквей в городе Уфе. Он построен в 1814-17 гг. на месте более древних деревянных церквей. Храм глубоко почитаем верующими города, как один из немногих уцелевших в годы советского лихолетья. Именно в Покровском храме сохранилось много деталей старины (предметов охраны), которых нет в других церквах Уфы: первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные клееные гобелены на библейские темы в храмовой части, кованные оконные решётки, вмурованные во время возведения кирпичных стен, литые ступени крыльца. И наконец – сам архитектурный облик, выдержанный в лучших традициях русского классицизма, заставляет гордиться наш город этим маленьким шедевром отечественного зодчества начала XIX века.

2017 году памятник архитектуры и истории города Уфы, единственная церковь Уфимской епархии Русской Православной Церкви, которая в охранном постановлении именуется «Покровская церковь с интерьером», отмечает 200-летие со дня постройки.

В данное время храму необходим серьезный ремонт фундамент кровли и фасада: до настоящего времени все ремонтно-реставрационные работы были лишь косметического характера. Поскольку храм является охраняемым объектом культуры, на эти работы требуется платная разработка лицензированной организацией специального проекта. Примерная стоимость вышеперечисленных срочных работ - 17 миллионов рублей.

Кроме того, храм нуждается не только в ремонте экстерьера, но и в ремонте интерьера и благоустростве территории.

Вы можете направлять Ваши пожертвования на расчетный счет храма по следующим реквизитам:

Местная религиозная организация православный Приход Покровского храма г. Уфы Республики Башкортостан «Уфимской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

450078 г. Уфа ул. Мингажева д. 4

Тел/факс (347) 273-51-07

e-mail: pokrovufa@yandex.ru

ИНН 0274038856

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