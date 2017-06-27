Поздравление митр. НИКОНА Председателю ДУМ РБ НУРМУХАМЕТУ НИГМАТУЛЛИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
МУФТИЮ
НУРМУХАМЕТУ
АГАФУРОВИЧУ
НИГМАТУЛЛИНУ.
ДОРОГОЙ МУФТИЙ-ХАЗРАТ!
Поздравляю Вас, президиум, сотрудников ДУМ РБ и всех правоверных мусульман Республики Башкортостан с праздником УРАЗА - БАЙРАМ!
Желаю сотрудникам ДУМ РБ и всем мусульманам республики Башкортостан мира, здравия и помощи Всевышнего во всех добрых делах!
Традиционно между нашими конфессиями сложились братские отношения и я выражаю свою надежду на их дальнейшее укрепление во благо наших народов и России!
С братским уважением –
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИИ И СТЕРЛИТАМАКСКИИ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП)