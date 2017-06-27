Поздравление митр. НИКОНА Председателю ДУМ РБ НУРМУХАМЕТУ НИГМАТУЛЛИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

МУФТИЮ

НУРМУХАМЕТУ

АГАФУРОВИЧУ

НИГМАТУЛЛИНУ.

ДОРОГОЙ МУФТИЙ-ХАЗРАТ!

Поздравляю Вас, президиум, сотрудников ДУМ РБ и всех правоверных мусульман Республики Башкортостан с праздником УРАЗА - БАЙРАМ!

Желаю сотрудникам ДУМ РБ и всем мусульманам республики Башкортостан мира, здравия и помощи Всевышнего во всех добрых делах!

Традиционно между нашими конфессиями сложились братские отношения и я выражаю свою надежду на их дальнейшее укрепление во благо наших народов и России!

С братским уважением –

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИИ И СТЕРЛИТАМАКСКИИ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП)