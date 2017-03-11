Поздравление митр.НИКОНА еп.АМВРОСИЮ с 5-летием архиерейской хиротонии

04 марта 2017г.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

А М В Р О С И Ю,

ЕПИСКОПУ

НЕФТЕКАМСКОМУ И БИРСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА АМВРОСИЙ!

Примите мои искренние поздравления с юбилейной датой Вашей архипастырской Пятидесятницы - пятилетием хиротонии!

Долгие годы вы со тщанием и ревностью о славе Божией совершаете церковное служение. Господь судил Вал потрудиться на различных ответственных поприщах: в монастырях в родной Молдавии, обучались в Аспирантуре в Отделе Внешних Церковных Связей. Видя Ваше искренней желание отдавать всего себя делу проведи Евангелия, Премудрый Владыка мира призвал Вас к высокому архипастырскому служению и направил в Башкортостан руководить вновь образованной Нефтекамской епархией, где Вы вносите огромный вклад в должное устроение церковной жизни в епархии, открывая монастыри и приходы, поставляя пастырей и монашествующих, возгревая любовь к Богу среди пасомых.

С радостью приветствую Вашу святыню с этим юбилеем, сорадуюсь с Вами и молитвенно желаю в этот светлый для всех нас день, чтобы Владыка Христос, несущий в Себе полноту мира, с изобилием укрепил Вас Своею благодатью на новые архипастырские труды во имя Матери - Церкви Русской и Богом хранимой нашей паствы и родного Отечества!

С братской о Господе любовью -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ