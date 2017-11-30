Поздравление митр.НИКОНА еп.Нефтекамскому и Октябрьскому с днями рождения и Ангела

23,25 октября 2017 г.
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АМВРОСИЮ,
ЕПИСКОПУ
НЕФТЕКАМСКОМУ И ОКТЯБРЬСКОМУ
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Сердечно поздравляю Вас с днями рождения и Ангела!
Рождаясь среди людей, Бог дает нам особое послушание: быть подобными Ему и стремиться к истинной жизни, сверяя свои пути с Евангельским учением.
Господь поставил Вас на апостольское послушание - управлять Нефтекамской епархией в Башкирии. Вы всецело посвятили себя служению Единому Богу, свидетельствуя о воскресении Господа Иисуса Христа (Деян.4,33) ближним и дальним.
Отрадно отметить Вашу заботу о развитии полнокровной приходской жизни, а так же активизацию работы социальной, гуманитарной, с молодежью и ветеранами, в пенитенциарных заведениях.
Вы ревностно и с любовью служите Богу и людям, с честью и достоинством исполняя возложенные Церковным священноначалием на Вас послушание, свидетельствуя об истинности вашей веры!
Молитвенно в эти дни с Вами, желаю помощи Божией в трудах, здравия и спасения!
С любовью о Господе -
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ