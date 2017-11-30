Поздравление митр.НИКОНА еп.Нефтекамскому и Октябрьскому с днями рождения и Ангела

23,25 октября 2017 г.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АМВРОСИЮ,

ЕПИСКОПУ

НЕФТЕКАМСКОМУ И ОКТЯБРЬСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Сердечно поздравляю Вас с днями рождения и Ангела!

Рождаясь среди людей, Бог дает нам особое послушание: быть подобными Ему и стремиться к истинной жизни, сверяя свои пути с Евангельским учением.

Господь поставил Вас на апостольское послушание - управлять Нефте­камской епархией в Башкирии. Вы всецело посвятили себя служению Единому Богу, свидетельствуя о воскресении Господа Иисуса Христа (Деян.4,33) ближ­ним и дальним.

Отрадно отметить Вашу заботу о развитии полнокровной приходской жизни, а так же активизацию работы социальной, гуманитарной, с молодежью и ветеранами, в пенитенциарных заведениях.

Вы ревностно и с любовью служите Богу и людям, с честью и достоин­ством исполняя возложенные Церковным священноначалием на Вас послуша­ние, свидетельствуя об истинности вашей веры!

Молитвенно в эти дни с Вами, желаю помощи Божией в трудах, здравия и спасения!

С любовью о Господе -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ