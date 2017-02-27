Поздравление митр.НИКОНА еп.НИКОЛАЮ с 5-летием Салаватской епархии и избранием ее управляющим

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

НИКОЛАЮ,

ЕПИСКОПУ САЛАВАТСКОМУ

И КУМЕРТАУСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Примите мои поздравления по случаю 5 - летия образования Салаватской епархии и назначением Вас ее управляющим! За этот период под Вашим руководством открыто 16 новых Приходов, построены и реставрированы 23 храма, строится один женский скит. Совершены 12 диаконских и 11 иерейских хиротоний, 19 монашеских и 23 иноческих пострига.

При епархии действуют:

-15 церковно-приходских школ и 16 учебно-воспитательных групп, в которых обучается 952 ребенка

- Богословско-кахетизаторские курсы при Успенском кафедральном соборе и Иоанно-Предтеченском соборном храме г. Кумертау

- Православный военно-патриотический спортивный клуб «Димитрий Донской» г. Салавата

- Православный спортивный клуб при Свято-Тихоновском храме с. Ермолаево, Куюргазинского района

- Хоккейный клуб «Покров» при Покровском храме с. Корнеевка, Мелеузовского р-на

- Православное молодежное движение «Живой источник» при Иоанно-Предтеченском храме г. Кумертау

- православное молодежное городское движение «Ника» при Казанском храме г. Мелеуза

- Сборная епархии по хоккею с шайбой

- Социальные вещевые склады (в 5 городах епархии)

- 2 социальных приюта (при Покровском мужском монастыре с. Дедово и Марфо-Мариинском женском монастыре с. Ира)

Все отделы епархии представлены в интернет пространстве, также активно функционирует официальный сайт епархии и сайты ряда приходов епархии.

За время существования епархии проведено немало значимых мероприятий, некоторые из них стали ежегодными:

1) I-я открытая зимняя спартакиада среди молодежи епархий ПФО 5-8 марта 2016г. - впервые в истории РПЦ (были представлены восемь видов спорта).

2) При поддержке епархии ежегодно проводится Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по кикбоксингу.

3) Подписано Соглашение о сотрудничестве между епархией и администрациями городов Салават и Кумертау, а также представителями традиционных конфессий.

4) Проводятся ежегодные Рождественские образовательные епархиальные Чтения

5) В г. Кумертау прошел I-й слёт казачьих кадетов в 2016г.

6) Второй год в г. Кумертау проходит открытый межрегиональный Фестиваль казачьей культуры «Казачий спас».

7) Ежегодно проводится открытая гонка "Лыжня Салаватской епархии".

Господь наделил Вас многими дарованиями и все они посвящены служению Святой Церкви и людям. В молодые годы, после окончания средней школы, вняв гласу Призывающего, Вы сподобились диаконской хиротонии и служили честно затем в сане протодиакона. 07 января 2004 г. состоялась Ваша пресвитерская хиротония. Ваш монашеский постриг был совершен в купели крещения Руси – колыбели русского монашества – святой великой Успенской Киево-Печерской Лавре. За это время Вы закончили Духовную Семинарию и Академию, защитив кандидатскую диссертацию, а так же в г.Уфе после окончания ВУЗа получили высшее светское образование.

27 сентября 2011г. Пастыреначальник Христос возложил на вас бремя епископского служения и споспешествовал Вам в непреткновенном следовании по избранному пути, помогая со тщанием исполнять ответственное служение. Вы с чувством ответственности и благоговения совершаете то многотрудное дело, на которое поставлены Господом, неустанно прилагая усилия к тому, чтобы вверенная Вашему попечению паства укоренялась в Православии, хранила верность нашим традициям и приносила плод во всяком добром деле, возрастая в познании Бога (Кол. 1,10). Одновременно Вы заботитесь о христианском просвещении, духовно-нравственном и физическом воспитании молодежи, своим участием подовая в этом пример, принимаете активное участие в общественной и культурной жизни Вашей епархии, вносите немалый вклад в утверждение мира и гражданского согласия в регионе. Оценкой этих Ваших трудов стало присвоение Вам в 2014г. почетного звания «Человек года г. Салавата».

Молитвенно желаю Вам благодатного укрепления телесных сил, мудрости, духовной радости и неоскудевающей помощи Божией в дальнейших трудах во славу Святой Церкви и Вашей паствы!

С братской любовью о Господе -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП)