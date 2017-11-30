Поздравление митр.НИКОНА еп.НИКОЛАЮ с Днем Архиерейской хиротонии

27 сентября 2017г.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

НИКОЛАЮ,

ЕПИСКОПУ

САЛАВАТСКОМУ И КУМЕРТАУСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Сердечно поздравляю с Вашей Пятидесятницей - с 6-летием архиерейской хиротонии!

Предстоя престолу Господа Славы, Вы совершаете великое Таинство - принесение Безкровной Жертвы Евхаристической о всех и за вся! Неленостно возделывая порученную Вам Господом и Церковным священноначалием ниву Божию, Вы прилагаете огромные усилия, чтобы «слово Господне распространялось и прославлялось» (2 Фес. 3:1).

Молитвенно в этот день сорадуюсь с Вами и желаю неоскудевающей помощи Божией в трудах, здравия, мудрости, терпения в дальнейшей архипастырской деятельности во славу Божию и во благо Матери - Церкви!

С любовью о Господе –

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ