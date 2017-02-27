Поздравление митр.НИКОНА Главе Башкортостана Р.З.ХАМИТОВУ с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и НОВЫМ 2017-М ГОДОМ

07 января 2017

Г Л А В Е

РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

ХАМИТОВУ Р. 3.

УВАЖАЕМЫЙ РУСТЭМ ЗАКИЕВИЧ!

ПРИМИТЕ ОТ МЕНЯ И ПРАВОСЛАВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО СВЕТЛЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И НОВЫМ 2017-М ГОДОМ!

Этот светлый и радостный праздник олицетворяет победу сил добра и любви над силами зла, более двух тысяч лет наполняет человеческие души теплом и светом вселяет в сердца веру, надежду и любовь.

Звон рождественских колоколов призывает жить в мире и согласии всех людей независимо от веры и национатьности, неустанно творить дела добра и милосердия, помогающие друг другу преодолевать жизненные трудности!

В Башкортостане совместными усилиями Вашими и правительства в соработничестве с религиозными организациями, возрождаются повсеместно вековые традиции населяющих его народов, укрепляются духовно-нравственные устои общества. Многонациональность и многоконфессионатьность Башкортостана стала фундаментом для консолидации народов нашей Республики под Вашим руководством. Наша Республика является лидером по уровню жизни населения в России, а также ярким примером для других регионов в экономической, политической и религиозной стабильности!

Желаю Вам от всей души мира благополучия, доброго здравия и душевного спокойствия! Пусть хранит Вас родившийся Спаситель в мире и благоденствии и подаст терпение и силы для Вашей многотрудной деятельности на благо всех народов Башкортостана и нашей великой России!

С уважением и христианским почтением -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП),

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ