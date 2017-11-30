Поздравление митр.НИКОНА Председателю ЦДУМ ТАЛГАТУ ТАДЖУДДИНУ с Днем рождения

12 октября 2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ЦДУМ РОССИИ,

ВЕРХОВНОМУ МУФТИЮ,

ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМУ

ТАЛГАТУ САФА ТАДЖУДДИНУ

ДОРОГОЙ БРАТ МУФТИЙ-ХАЗРАТ!

Примите мои искренние, братские поздравления в день Вашего рождения!

Ваш жизненный путь свидетельствует о неизменной верности Всевышнему, любви к Нему и к Исламу. Вы являете пример духовной мудрости, которая по­могает и учит людей толерантности. Вы с ответственностью и духовным опытом подходите к разрешению самых разнообразных вопросов Ислама.

Желаю Вам дорогой Муфтий-хазрат доброго здравия, долгоденствия, помощи Всевышнего и всяческого благополучия в Вашем служении на благо Отечества нашего и народа.

С уважением -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ