Поздравление митр.НИКОНА Председателю ЦДУМ ТАЛГАТУ ТАДЖУДДИНУ с Днем рождения

12 октября 2017г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦДУМ РОССИИ,
ВЕРХОВНОМУ МУФТИЮ,
ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМУ
ТАЛГАТУ САФА ТАДЖУДДИНУ
ДОРОГОЙ БРАТ МУФТИЙ-ХАЗРАТ!
Примите мои искренние, братские поздравления в день Вашего рождения!
Ваш жизненный путь свидетельствует о неизменной верности Всевышнему, любви к Нему и к Исламу. Вы являете пример духовной мудрости, которая помогает и учит людей толерантности. Вы с ответственностью и духовным опытом подходите к разрешению самых разнообразных вопросов Ислама.
Желаю Вам дорогой Муфтий-хазрат доброго здравия, долгоденствия, помощи Всевышнего и всяческого благополучия в Вашем служении на благо Отечества нашего и народа.
С уважением -
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ