Поздравление митр.НИКОНА Председателю исполкома «Собора русских Башкортостана» ПЧЕЛИНЦЕВУ В.А. с Днем рождения

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОБРАНИЯ-КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
ПРАВОПОРЯДКУ И СУДЕБНЫМ ВОПРОСАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА
«СОБОРА РУССКИХ БАШКОРТОСТАНА»
ПЧЕЛИНЦЕВУ В.А.
УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!
Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благополучия в Вашем служении на благо нашей Республики Башкортостан.
С уважением -
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ