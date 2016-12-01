Поздравление митр.НИКОНА Ректора БГАУ с ГАБИТОВУ И.И. Днем рождения

РЕКТОРУ
БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГАБИТОВУ И.И.
УВАЖАЕМЫЙ ИЛДАР ИСМАГИЛОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!
Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благополучия в Вашем служении на благо нашей Республики Башкортостан.
С уважением -
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ