Поздравление митр.НИКОНА Ректора БГАУ с ГАБИТОВУ И.И. Днем рождения

 
РЕКТОРУ
БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГАБИТОВУ И.И.
 
УВАЖАЕМЫЙ ИЛДАР ИСМАГИЛОВИЧ!
 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
 
С ДНЕМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!
 
Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благополучия в Вашем служении на благо нашей Республики Башкортостан.
 
С уважением -
НИКОН, 
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ