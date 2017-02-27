Поздравление Председателя ЦРО ДУМ РБ М.Н.Нигматуллина митр.НИКОНУ с Рождеством Христовым

Уважаемый Владыка Никон!

Мир Вам, Милость Всевышнего и нескончаемые блага Его!

Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Башкортостан выражает Вам свое высокое уважение и имеет честь искренне поздравить Вас и в Вашем лице руководство и всех православных верующих Республики Башкортостан с великим праздником “Рождеством Христовым”.

От имени Президиума, сотрудников ЦРО ДУМ РБ и лично от себя желаем Вам доброго, крепкого здоровья, больших плодотворных успехов на ниве призыва к духовным идеалам Христианской религии, благополучия и духовного совершенствования каждому из нас.

Да прибудет над Вами Милость и Благодать Всевышнего господа Миров. И да приумножатся награды Творца в обоих мирах. Аминь.

С глубоким уважением и добрыми молитвами к Вам,

Председатель-муфтий Н.М. Нигматуллин