Поздравления епп.НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ митр.НИКОНУ с 5-летием Башкортостанской митрополии и избранием ее Главой

Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему Никону,

митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому,

Главе Башкортостанской митрополии

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка и отец!

От имени духовенства, монашествующих и мирян Салаватской епархии примите сердечные поздравления с 5-летием со дня образования Башкортостанской митрополии и с наступающим днем возведения Вас в сан митрополита!

Уже более четверти века вы возглавляете сначала Уфимскую епархию, а теперь Башкортостанскую митополию. Во многом благодаря Вашим трудам и молитвам возродилась духовная жизнь в Башкирии. Уничтоженные святыни возрождаются, крепнет монашеская и приходская жизнь. Под вашим чутким руководством продолжают укрепляться межконфессиональные отношения, налажено сотрудничество с государственной властью.

Мы, молодые архиереи, милостью Божией получили в управление епархии Башкортостанской митрополии, в которых, следуя Вашему примеру, пытаемся еще больше укрепить в людях веру в Господа нашего Иисуса Христа, а также учимся у Вас отцовскому отношению к духовенству и пастве.

В этот знаменательный день желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейших архипастырских трудах. Предстательством Царицы Небесной, да хранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!

С сыновней любовью о Господе -

НИКОЛАЙ,

епископ Салаватский и Кумертауский

Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему Никону,

митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому,

главе Башкортостанской митрополии

Ваше Высокопреосвященство!

Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздравления по случаю 5-летия со дня образования Башкортостанской митрополии и назначением Вас её главой!

Вот уже в течение пяти лет, Вы мудро и жертвенно управляете нашей митрополией, оказывая Святейшему Патриарху огромную помощь в развитии церковной жизни и укреплении межнациональных и межрелигиозных отношений в Республике Башкортостан. Доказательством тому служит высокая оценка, которую дал Вашим трудам Святейший Патриарх Кирилл во время, прошедшего в этом году, первосвятительского визита в Республику Башкортостан.

Отдельно хотел бы выразить Вам сыновнюю благодарность за ту неоценимую поддержку и отеческую заботу, которую Вы оказываете епархиям и нам, архиереям, входящих в состав митрополии.

Желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здравия, крепости сил и всещедрой помощи Божией на ниве архипастырского служения.

С любовью о Господе,

АМВРОСИЙ,

ЕПИСКОП НЕФТЕКАМСКИЙ И БИРСКИЙ