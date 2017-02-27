Поздравляем победителей олимпиады по Новому Завету!

23 февраля 2017г. состоялась Олимпиада по Новому Завету среди учеников воскресных школ г.Уфы. Задания были письменными и касались определенного периода Евангельской истории – до Преображения Господня. Ребятам нужно было вспомнить Евангельские события, объяснить их значение, правильно выстроить хронологию, вспомнить кому принадлежат те или иные слова, ответить на заковыристые вопросы и даже вспомнить известные произведения живописи, связанные с евангельскими сюжетами.

Результаты олимпиады следующие:

Возраст 7-9 лет:

1 место – Кудряшов Георгий, Свято-Сергиевский храм

2 место – Федосеева Валерия, Свято-Пантелеимоновский храм

3 место – Носков Александр, Свято-Георгиевский храм

Возраст 10-12 лет:

1 место – Декатов Арсений, Свято-Сергиевский храм

2 место – Иванова Ангелина, Свято-Сергиевский храм

3 место – Кулешова Ангелина, Свято-Георгиевский храм и Поливанчук Анна, Свято-Пантелеимоновский храм

Возраст 13-15 лет:

1 место – Кузькокова Полина, Свято-Сергиевский храм

2 место – Ефимов Данил, Свято-Сергиевский храм

3 место – Михайлова Екатерина, Свято-Симеоновский храм

Напомним, что следующая олимпиада состоится 8 марта в помещении Воскресной школы Свято-Сергиевского храма. Тема – Ветхий Завет, книга Бытия. Приглашаются ученики Воскресных школ 3-х возрастных категорий – 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет.