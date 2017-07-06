Православная молодежь отправилась в паломничество к мощам свт. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

30 июня 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, представители "Православных добровольцев Башкортостана" отправились в град Москву в паломничество к мощам святителя НИКОЛАЯ ЧУДОВОРЦА, где они также помогут в организации подхода поломников ко святыни. Возглавил группу помощник молодежного Отдела Уфимской епархии Руслан Хабиров.

Перед поездкой в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы паломники молились за молебном о путешествующих, который отслужил свящ. Константин Новиков.

свящ.К.Новиков

фото Р.Хабирова