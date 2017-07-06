Православная молодежь Уфы помогала паломникам к мощам свт.Николая в Москве

В мае - июле 2017 года в Москве, для поклонения верующих, находятся мощи святителя Николая Чудотворца, впервые за IX веков они были доставлены из итальянского города Бари в Москву. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ежедневно у мощей трудится множество добровольцев. На дежурство у мощей святителя Николая Чудотворца приезжают представители добровольческих движений со всех регионов России.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА представители «Православных добровольцев Башкортостана» в количестве 17 человек совершили паломническо-трудовую поездку с 30 июня по 3 июля в град Москву для оказания волонтерской помощи в столичном храме Христа Спасителя.

Перед поездкой в кафедральном соборе Рождества Богородицы паломники молились за молебном о путешествующих, который отслужил священник Константин Новиков.

На пути в Москву добровольцы посетили Свято – Троицкую Сергиеву Лавру, встретил гостей и провел для них экскурсию по монастырю насельник Лавры монах Павел – уроженец Башкортостана. В Троицком соборе Лавры добровольцы поклонились честным мощам основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского.

На следующий день, рано утром, отдохнув после продолжительной поездки до Москвы, ребята в уже 6.30 были у храма Христа Спасителя. До начала работы был проведен инструктаж на котором все добровольцы Республики Башкортостан были определены в социальную группу. Работа в социальной группе состояла во встрече и сопровождении к мощам святителя Николая инвалидов, родителей с грудными детьми, беременных женщин.

После послушаний ребят любезно встретил руководитель молодежного отдела Московской городской епархии Михаил Геннадьевич Куксов. На неформальной встрече за чашкой чая обсудили насущные проблемы развития движения «Православных добровольцев» в регионах и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Далее была организована для всех экскурсия на смотровую площадку храма Христа Спасителя. В завершение встречи все ребята помолились и приложились к мощам святителя Николая.

Вечером того же дня православные добровольцы нашей республики посетили Покровский ставропигиальный женский монастырь, где ребята смогли помолиться и приложиться к мощам Матроны Московской. Насельницы монастыря в подарок добровольцам дали цветы, освященные на мощах святой.

По дороге из Москвы в Уфу молодежь посетила IV удел Пресвятой Богородицы - Серафимо-Дивеевский монастырь. Православная молодежь прошла по канавке Царицы Небесной с чтением Богородичного правила. В Свято-Троицком соборе ребята помолились на акафисте Серафиму Саровскому, чтение которого совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. По окончанию акафиста все смогли приложиться к мощам Преподобного Серафима Саровского.

Руслан Хабиров

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