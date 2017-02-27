Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции «Колядка 2017»

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла участники движения "Православные Добровольцы" и сотрудники Молодежного отдела Московской городской епархии запустили массовую акцию «Колядка 2017».

Для участия в акции необходимо было выложить запись исполнения колядки на русском или любом другом национальном языке. "Эстафету" москвичи дружным коллективом передали добровольцам из регионов. Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции и поздравила весь мир с Рождеством Христовым.

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