Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 февраля 2017г. пройдет Православная выставка-ярмарка «Крещенская»

Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина 114 ( вход со стороны ул.Цюрупы), Спортивные комплекс Уфа-Арена, ост. Центральный рынок.

Режим работы:

24 января - 1 февраля с 11.00 до 20.00

2 февраля с 11.00 до 17.00.

Вход свободный.

В течение десяти дней на выставке будет находиться основная святыня образ иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», почитается как чудотворная. Славится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни. .

Проект объединит около 150 участников из 9 стран: России, Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, Иерусалима, Греции, Китая, Италии. На выставке примут участие монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья.

Тематические разделы:

- Благотворительные акции и специальные проекты;

- издательства православной литературы;

- иконописные мастерские;

- церковная утварь;

- колокольное литье;

- православные ювелирные изделия;

- продукция монастырских фермерских хозяйств;

- подарки к праздникам, сувениры для взрослых и детей, печатная продукция;

- православная одежда для прихожан;

- православное церковное и литургическое облачение;

- иконостасы и киоты, храмовая мебель;

- продукты питания: мёд, лекарственные травы, гастрономические продукты (колбасные изделия, рыбная продукция), кондитерские изделия и восточные сладости, сухофрукты и орехи , грибная продукция, греческая лавка( оливки, пасты, масла , кондитерские и макаронные изделия), чайная продукция, натуральные растительные масла;

- товары народного потребления: обувь, одежда, головные уборы, кожгалантерея, товары для дома и дачи, трикотаж, текстиль, льняные изделия, меховые изделия, натуральные косметические товары, русские народные костюмы, изделия народных умельцев.

В рамках выставки организуется культурно-просветительская программа. Ожидаются выступления творческих коллективов и авторов-исполнителей, трансляции художественных и документальных фильмов, лекции-беседы с интересными людьми, беседы о священником. Перед посетителями выставки свое искусство продемонстрируют исполнители авторских и народных песен, детские и взрослые, хоровые коллективы, фольклорные ансамбли г. Уфы и регионов РБ.

Во время выставки пройдут:

концерт Лауреата Международных фестивалей духовных песен "Серебрянный голос России" Натальи Гражданкиной г.Самара

концерт духовных песен священника Валерия Логачева г.Оренбург 3.Выступление православного поэта Надежды Акисовой г. Оренбург.

концерт Юлии Славянской

показ (дефиле) моделей дизайнеров православной одежды и славянских головных уборов. Мастер класс по завязыванию головных платков.

благотворительные акция «Мы за жизнь»

экспозиция, охватывавшая все стороны жизни и быта русского человека, национальные обряды и традиции.

выставка творческих работ детей и взрослых инвалидов РБ «Мир для всех»

работа передвижной изостудии «Я сам…»

выставка работ учащихся профессионального художественного лицея №155 г. Уфы.

мастер – классы по прикладному искусству (батик, резка по дереву, оригами, керамика).

акция: «Письмо надежды». Посетители выставки пишут письма для детей, находящихся на лечении в больницах.

награждение участников благотворительных акций Республиканского проекта «Мы за жизнь».

работа тематических площадок по пропаганде здорового образа жизни , борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

работа тематических площадок по социально значимым и актуальным проблемам всех слоев населения: трудоустройству из-за временной потери трудоспособности, пенсионному обеспечению.

работа фотовыставки "Люди, меняющие мир...." посвящена природоохранным инициативам Русской Православной Церкви.

тематической площадки СМИ: « Семейный курьер» и «Российская газета» .

награждение участников конкурса паломников «Святые дороги». Задачи конкурса: рассказать о традиции православного паломничества на Урале, в России и за рубежом.

Чтобы не только родителям, но и детям было интереснее находиться на выставке-ярмарке, на стойках администрации каждый ребенок получит сладкий подарок. Такой подарок, безусловно, порадует детей, превратив для них посещение выставки в праздник.

Зимняя выставка стала уже для жителей столицы, любимым и важным событием духовной жизни и настоящим праздником традиционных культур. Богатая палитра творческих мероприятий наших партнеров позволяет погрузиться в атмосферу православной культуры от старины до наших дней.

Контактный тел . 8 919 145 02 44 Артемьева Наталья Ивановна