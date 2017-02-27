Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 февраля 2017г. пройдет Православная выставка-ярмарка «Крещенская»
Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина 114 ( вход со стороны ул.Цюрупы), Спортивные комплекс Уфа-Арена, ост. Центральный рынок.
Режим работы:
- 24 января - 1 февраля с 11.00 до 20.00
- 2 февраля с 11.00 до 17.00.
Вход свободный.
В течение десяти дней на выставке будет находиться основная святыня образ иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», почитается как чудотворная. Славится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни. .
Проект объединит около 150 участников из 9 стран: России, Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, Иерусалима, Греции, Китая, Италии. На выставке примут участие монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья.
Тематические разделы:
- Благотворительные акции и специальные проекты;
- издательства православной литературы;
- иконописные мастерские;
- церковная утварь;
- колокольное литье;
- православные ювелирные изделия;
- продукция монастырских фермерских хозяйств;
- подарки к праздникам, сувениры для взрослых и детей, печатная продукция;
- православная одежда для прихожан;
- православное церковное и литургическое облачение;
- иконостасы и киоты, храмовая мебель;
- продукты питания: мёд, лекарственные травы, гастрономические продукты (колбасные изделия, рыбная продукция), кондитерские изделия и восточные сладости, сухофрукты и орехи , грибная продукция, греческая лавка( оливки, пасты, масла , кондитерские и макаронные изделия), чайная продукция, натуральные растительные масла;
- товары народного потребления: обувь, одежда, головные уборы, кожгалантерея, товары для дома и дачи, трикотаж, текстиль, льняные изделия, меховые изделия, натуральные косметические товары, русские народные костюмы, изделия народных умельцев.
В рамках выставки организуется культурно-просветительская программа. Ожидаются выступления творческих коллективов и авторов-исполнителей, трансляции художественных и документальных фильмов, лекции-беседы с интересными людьми, беседы о священником. Перед посетителями выставки свое искусство продемонстрируют исполнители авторских и народных песен, детские и взрослые, хоровые коллективы, фольклорные ансамбли г. Уфы и регионов РБ.
Во время выставки пройдут:
- концерт Лауреата Международных фестивалей духовных песен "Серебрянный голос России" Натальи Гражданкиной г.Самара
- концерт духовных песен священника Валерия Логачева г.Оренбург 3.Выступление православного поэта Надежды Акисовой г. Оренбург.
- концерт Юлии Славянской
- показ (дефиле) моделей дизайнеров православной одежды и славянских головных уборов. Мастер класс по завязыванию головных платков.
- благотворительные акция «Мы за жизнь»
- экспозиция, охватывавшая все стороны жизни и быта русского человека, национальные обряды и традиции.
- выставка творческих работ детей и взрослых инвалидов РБ «Мир для всех»
- работа передвижной изостудии «Я сам…»
- выставка работ учащихся профессионального художественного лицея №155 г. Уфы.
- мастер – классы по прикладному искусству (батик, резка по дереву, оригами, керамика).
- акция: «Письмо надежды». Посетители выставки пишут письма для детей, находящихся на лечении в больницах.
- награждение участников благотворительных акций Республиканского проекта «Мы за жизнь».
- работа тематических площадок по пропаганде здорового образа жизни , борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
- работа тематических площадок по социально значимым и актуальным проблемам всех слоев населения: трудоустройству из-за временной потери трудоспособности, пенсионному обеспечению.
- работа фотовыставки "Люди, меняющие мир...." посвящена природоохранным инициативам Русской Православной Церкви.
- тематической площадки СМИ: « Семейный курьер» и «Российская газета» .
- награждение участников конкурса паломников «Святые дороги». Задачи конкурса: рассказать о традиции православного паломничества на Урале, в России и за рубежом.
Чтобы не только родителям, но и детям было интереснее находиться на выставке-ярмарке, на стойках администрации каждый ребенок получит сладкий подарок. Такой подарок, безусловно, порадует детей, превратив для них посещение выставки в праздник.
Зимняя выставка стала уже для жителей столицы, любимым и важным событием духовной жизни и настоящим праздником традиционных культур. Богатая палитра творческих мероприятий наших партнеров позволяет погрузиться в атмосферу православной культуры от старины до наших дней.
Контактный тел . 8 919 145 02 44 Артемьева Наталья Ивановна