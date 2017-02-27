Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе

По благословению митрополита Уфимского  и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2  февраля 2017г. пройдет Православная выставка-ярмарка «Крещенская» 

Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина 114 ( вход со стороны ул.Цюрупы), Спортивные комплекс Уфа-Арена, ост. Центральный рынок.

Режим работы: 

  • 24 января - 1 февраля  с 11.00 до 20.00
  • 2 февраля с 11.00 до 17.00.  

Вход свободный.

В течение десяти дней на выставке будет находиться основная святыня  образ иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», почитается как чудотворная. Славится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни.   .

Проект объединит около 150 участников из 9 стран: России, Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, Иерусалима, Греции, Китая, Италии.  На выставке примут участие монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья.

Тематические разделы:

- Благотворительные акции  и специальные проекты;

- издательства  православной  литературы;

- иконописные мастерские;

- церковная утварь;

- колокольное литье;

- православные ювелирные изделия;

- продукция монастырских фермерских хозяйств;

- подарки к праздникам, сувениры для взрослых и детей, печатная продукция;

- православная одежда для прихожан;

- православное церковное и литургическое облачение;

- иконостасы и киоты, храмовая мебель;

- продукты питания: мёд, лекарственные травы, гастрономические продукты (колбасные изделия, рыбная продукция), кондитерские изделия и восточные сладости, сухофрукты и орехи , грибная продукция,  греческая лавка( оливки, пасты, масла , кондитерские и макаронные изделия), чайная продукция, натуральные растительные масла;

- товары народного потребления: обувь, одежда, головные уборы, кожгалантерея, товары для дома и дачи, трикотаж, текстиль, льняные изделия, меховые изделия, натуральные косметические товары, русские народные костюмы, изделия народных умельцев.  

 

В рамках выставки организуется культурно-просветительская программа. Ожидаются выступления творческих коллективов и авторов-исполнителей, трансляции художественных и документальных фильмов, лекции-беседы с интересными людьми, беседы о священником. Перед посетителями выставки свое искусство продемонстрируют исполнители авторских и народных песен, детские и взрослые, хоровые коллективы, фольклорные ансамбли г. Уфы и регионов РБ.

Во время выставки пройдут:

  • концерт Лауреата Международных  фестивалей духовных песен "Серебрянный голос России" Натальи Гражданкиной  г.Самара
  • концерт духовных песен  священника  Валерия Логачева  г.Оренбург 3.Выступление православного поэта  Надежды Акисовой г. Оренбург.
  • концерт  Юлии Славянской   
  • показ (дефиле) моделей дизайнеров православной одежды и славянских головных уборов. Мастер класс по завязыванию головных платков.
  • благотворительные акция «Мы за жизнь»
  • экспозиция, охватывавшая все стороны жизни и быта русского человека, национальные обряды и традиции.
  • выставка творческих работ детей и взрослых инвалидов РБ «Мир для всех» 
  • работа передвижной изостудии «Я сам…»
  • выставка работ учащихся профессионального художественного лицея №155 г. Уфы.
  • мастер – классы по прикладному искусству (батик, резка по дереву, оригами, керамика).
  • акция: «Письмо надежды». Посетители выставки пишут письма для детей,  находящихся на лечении в больницах.
  • награждение   участников благотворительных акций Республиканского проекта  «Мы за жизнь».
  • работа тематических  площадок по пропаганде здорового образа жизни , борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
  • работа тематических площадок по социально значимым и актуальным проблемам всех слоев населения: трудоустройству из-за временной потери трудоспособности, пенсионному обеспечению.
  • работа фотовыставки  "Люди, меняющие мир...." посвящена природоохранным  инициативам  Русской Православной Церкви. 
  • тематической площадки СМИ: « Семейный курьер» и «Российская газета» .
  • награждение участников конкурса паломников «Святые дороги». Задачи конкурса: рассказать о традиции православного паломничества на Урале, в России и за рубежом.

Чтобы не только родителям, но и детям было интереснее находиться на выставке-ярмарке, на стойках администрации каждый ребенок получит сладкий подарок. Такой подарок, безусловно, порадует детей, превратив для них посещение выставки в праздник. 

Зимняя выставка стала уже для жителей столицы, любимым и важным событием духовной жизни и настоящим праздником традиционных культур. Богатая палитра творческих мероприятий  наших партнеров позволяет  погрузиться в атмосферу православной культуры от старины до наших дней.  

Контактный тел . 8 919 145 02 44  Артемьева Наталья Ивановна