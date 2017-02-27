Праздник Рождества Христова прошел в ВШ храма св.Матроны Московской

8 января 2016г., по благословению настоятеля храма Матроны Московской протоиерея Ромила Гареева, в детской Воскресной школе прошел праздник «ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ!»

Об истории и традициях Рождества Христова было рассказано пришедшим гостям - прихожанам храма.

Все чувствуют торжественность этого праздника, и зло уходит, возникает надежда, что может произойти чудо и добро победит: об этом рассказывается в спектакле, поставленном нашей театральной студией под руководством Елены Владимировны Лебедевой. Детская искренняя игра маленьких актеров до слез растрогала зрителей.

Праздник продолжил сводный хор Воскресной школы, под руководством Ларисы Петровны Мальцевой.

В заключение праздника всех поздравил отец Ромил, а детям раздал сладкие подарки.

Директор ВШ Л.М.Хабирова