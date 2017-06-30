Предметы из Смоленского собора г.Уфы выставил Национальный музей Башкортостана

15 июня 2017 г. Национальный музей Республики Башкортостан торжественно открыл выставку «Неизвестные грани Петра Ищерикова», посвященную 125-летию выдающегося историка, археолога и публициста. Выставка входит в план работы Общественного совета по реализации в Республике Башкортостан федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

В открытии выставки приняли участие митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, духовенство и прихожане уфимских храмов; председатель и координатор Общественного совета партии «Единая Россия» А. Л. Чечуха и Ф.Г. Галиуллин, правнук Петра Федоровича В. Б. Ищериков, директор Исторического музея-заповедника «Древняя Уфа» Г. Т. Батталова, сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского Научного Центра РАН М. И. Роднов, где в свое время работал П. Ищериков, священники, ученые, уфимские краеведы и любители истории.

Петр Федорович Ищериков – человек уникальной судьбы: офицер русской армии, прошедший обучение в разведшколе, много раз он смотрел смерти в глаза, но всегда оставался гражданином своей Родины. Его влияние на развитие археологической науки в нашей республике трудно переоценить, хотя он и не имел ученых степеней. Велики его заслуги и перед башкирским краеведением. Он открыл городище «Уфа – II» в конце ул. Пушкина (интересно, что до обеда он работал, а после обеда шел на раскопки), исследовал Стерлитамакский могильник, летопись Уфы, писал научные труды, открыл тот исторический факт, что С. Юлаев закончил свои дни в крепости Рогервик и многое другое. Издано всего 170 его работ, еще столько же не опубликованы. Не будучи уроженцем Уфы (в 8 лет он приехал сюда к своему дяде и бабушке, так как родители его рано умерли), Ищериков очень любил наш город: был пожарным общественной пожарной части, руководил санитарным кружком, писал в местные газеты и журналы.

Главная заслуга этого человека – это борьба за сохранение культурного наследия в трудные для страны 30-50 гг. прошлого столетия. Хотя Ищерикову и не удалось сохранить Смоленский собор, он сохранил ряд предметов, сохранившихся после взрыва, и записи, благодаря которым мы сегодня можем восстановить его облик и внутреннее убранство.

Приветствуя организаторов выставки и собравшихся, Владыка Никон сказал:

– Очень приятно, что между Башкортостанской митрополией и Национальным музеем РБ сложились хорошие, творческие взаимоотношения. Сегодня на открытии присутствует уфимское духовенство, поскольку Петр Федорович Ищериков много потрудился, изучая историю Уфимской епархии, долгие годы вел борьбу за сохранение и реставрацию Смоленского (Троицкого) собора на территории Уфимского кремля (на месте нынешнего Монумента дружбы народов). К сожалению, положительный ответ на его письмо пришел через неделю после того, как взорвали собор.

На выставке представлены экспонаты, сохраненные П.Ф. Ищериковым после взрыва Смоленского собора и переданные в фонды музея, его статьи, письма, документы, личный дневник раскопок городища «Уфа – II» и артефакты из них: ювелирные украшения, предметы быта. Он обладал удивительным качеством – умел хранить память и историю. А сегодняшняя задача – издать его архив, его работы, которые, к счастью сохранились, и были бы интересны многим уфимцам.

Юлия КУСТИКОВА

фото ипод.Д.Кондрашова