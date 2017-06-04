Предметы из Смоленского собора г.Уфы выставит Национальный музей Башкортостана

15 июня 2017 г. в 15.00 Национальный музей Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Советская 14) открывает выставку «Неизвестные грани Петра Ищерикова», посвященной 125-летию выдающегося историка, археолога и публициста.

Петр Федорович Ищериков долгие годы вел активную борьбу за сохранение и реставрацию Смоленского собора (Троицкая церковь) на территории Уфимского кремля, в связи с этим, на выставке будут представлены экспонаты, сохраненные П.Ф.Ищериковым после взрыва Смоленского собора и переданные в фонды нашего музея.

Выставка входит в план работы Общественного совета по реализации федерального партийного проекта Единой России «Историческая память» в Республике Башкортостан.

В торжественном открытии выставки примет участие Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.