Представители епархии приняли участие в НПК «Особенности организации сестринской паллиативной помощи»

05 октября 2017 года, по благословению Митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, , руководитель отдела по работе в лечебными учреждениями Уфимской епархии Ахметова Н.В., Сестричество милосердия во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, во главе с его духовником прот. Александром Даниловым, волонтеры приходских групп милосердия, приняли участие в работе научно-практической конференции «Особенности организации сестринской паллиативной помощи», которая проходила в рамках специализированной выставки «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста», в г. Уфа, ВДНХ-ЭКСПО, Конгресс-зал.

Ахметова Н.В.