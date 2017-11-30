Представители епархии приняли участие в НПК по помощи неизлечимо больным

05 октября 2017 года, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, священнослужители Уфимской епархии, окормляющие паллиативные отделения больниц, руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Ахметова Н.В., Сестричество милосердия во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, приняли участие в работе научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития паллиативной медицинской помощи в Республике Башкортостан», которая прошла в рамках специализированной выставки «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» в г. Уфа, в Конгресс-зале ВДНХ-ЭКСПО.

Ахметова Н.В. выступила с докладом «Формы сотрудничества Русской Православной Церкви с паллиативной службой республики».

Ахметова Н.В.