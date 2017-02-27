Представители епархии участвуют в родительских собраниях по выбору модуля КУК ОРКСЭ

3 февраля 2017г. руководитель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин выступил в трех классах школы № 45 Ленинского района г. Уфы, в которых проходили родительские собрания посвященные выбору одного из модулей КУК ОРКСЭ.

Темой вступления было влияние православия на историю России, на судьбы выдающихся исторических деятелей нашего Отечества, на культуру и жизнь народа. Выступающий напомнил родителя третьеклассников о чрезвычайной важности нравственного воспитания подрастающего поколения. Во всех трех классах выступление было выслушано с большим вниманием и интересом.

Аналогичные выступления представителей Уфимской епархии прошли 2 и 3 февраля в 26 школе и 14 гимназии. Участие в них приняли настоятель Никольского вокзального храма протоиерей Павел Тихонов и заместитель руководителя епархиального ОРОиК Нестерова М. Е.

Руководитель ОРОиК митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин