Представители Уфимской епархии приняли участие в республиканском празднике «Ураза – Байрам»

25 июня 2017 г., по благословению Главы Башкортостанской митрополии, Управляющего Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, и по приглашению Шейх-уль-Ислама, Верховного муфтия, Председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Сафа Таджуддина, представители Уфимской епархии: иерей Дионисий Ефимов – руководитель миссионерского Отдела и Руслан Хабиров – сотрудник Отдела по работе с молодежью, посетили торжественную программу по случаю республиканского праздника «Ураза – Байрам», которая состоялась в Уфе на площади за Конгресс-холлом (этнопарк «Ватан»).

Собрашивхся уфимцев и гостей города поприветсвовали Верховный муфтий, Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков, Глава Администрации городского округа г.Уфа Ирек Ялалов и представитель Уфимской епархии иерей Дионисий Ефимов.

Священнник сердечно поздравил мусульман Башкортостана с одним из главных праздников ислама, в своей речи, обращенной к верующим мусульманам и ко всем присутствующим, передал поздравления Митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА.

Далее состоялось неформальное общение за чашкой чая: устроителей праздника, представителей госвласти, мусульманского и православного духовенства.

Руслан Хабиров